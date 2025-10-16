English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ʼಆ ಸುಖ ನನ್ನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ..ʼ ಪ್ರೀತಿಸಿದವನಿವಾಗಿ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

ʼಆ ಸುಖ ನನ್ನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ..ʼ ಪ್ರೀತಿಸಿದವನಿವಾಗಿ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

Bollywood Star Actress: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವನಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿದವನಿಗಾಗಿ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..    

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 16, 2025, 03:37 PM IST
  • ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ
  • ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ಕೆಲವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ

Trending Photos

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPFO ​​ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಕಾಯಲೇಬೇಕು!
camera icon7
EPFO
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPFO ​​ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಕಾಯಲೇಬೇಕು!
ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ...!
camera icon7
school holidays
ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ...!
ಕಾಂತಾರದ ಬೈದಿ, ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಯಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ನಟನ ಪತ್ನಿ ಈಕೆ... ಹೆಸರು ತಿಳಿದರೆ ಖುಷಿಪಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon6
Kantara Baidi
ಕಾಂತಾರದ ಬೈದಿ, ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಯಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ನಟನ ಪತ್ನಿ ಈಕೆ... ಹೆಸರು ತಿಳಿದರೆ ಖುಷಿಪಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ ಹಾಕಿದ್ರೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿತ್ತು ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ! ಕಾರಣ ಅದೊಂದೇ ಸೀನ್..‌
camera icon6
Hema Malini
ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ ಹಾಕಿದ್ರೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿತ್ತು ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ! ಕಾರಣ ಅದೊಂದೇ ಸೀನ್..‌
ʼಆ ಸುಖ ನನ್ನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ..ʼ ಪ್ರೀತಿಸಿದವನಿವಾಗಿ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

Asha Parekh: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ.. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ಕೆಲವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು ದೂರವಾದರೇ ಹೊಸ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಈ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದಾಗದ ಕಾರಣ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ..  

Add Zee News as a Preferred Source

ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಆಶಾ ಪರೇಶ್ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಾ ಪರೇಖ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 90 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಆಶಾ ಪರೇಖ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಂತೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಶೋಭಿತಾ ನನ್ನ ಸೊಸೆಯಲ್ಲ..ʼ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ!

ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.. ಹೀಗಾಗಿ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿರುವ ನಟಿ ಆಶಾ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಶೋಭಿತಾ ನನ್ನ ಸೊಸೆಯಲ್ಲ..ʼ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ!

ಆಶಾ ಪರೇಖ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು..ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಶಾ ಪರೇಖ್ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಶಾ ಪರೇಖ್ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲವಂತೆ.. 

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು "'ನಾನು ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮನೆ ಹಾಳಾಗುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Asha Parekhಆಶಾ ಪರೇಖ್‌ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿNasir Hussainasha parekh love story

Trending News