ʼಆ ಸುಖ ನನ್ನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ..ʼ ಪ್ರೀತಿಸಿದವನಿವಾಗಿ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

Asha Parekh: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ.. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ಕೆಲವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು ದೂರವಾದರೇ ಹೊಸ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಈ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದಾಗದ ಕಾರಣ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ..
ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಆಶಾ ಪರೇಶ್ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 3 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಾ ಪರೇಖ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 90 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಆಶಾ ಪರೇಖ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಂತೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ..
ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.. ಹೀಗಾಗಿ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿರುವ ನಟಿ ಆಶಾ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆಶಾ ಪರೇಖ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು..ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಶಾ ಪರೇಖ್ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಶಾ ಪರೇಖ್ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲವಂತೆ..
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು "'ನಾನು ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮನೆ ಹಾಳಾಗುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..