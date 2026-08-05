/ಇಂದು ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್‌ ಡೇ! ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿಗಳು

Actress Ashika Ranganath Birthday: ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿ ಮೂಲಕ ಅದೇಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಹುಡುಗರ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಈ ಚಂದುಳ್ಳಿ ಚೆಲುವೆಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು 2016ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜಿ ಬಾಯ್ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ನಟ ಶ್ರೀ ಮುರುಳಿ ಜೊತೆ ಮದಗಜ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಆಶಿಕಾ ಅವರು SIIMA ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಯಸ್ಸು
ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ 1996 ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೆ 30 ವರ್ಷ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಟಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಹೌದು ಆಶಿಕಾ ಅವರು ತುಮಕೂರಿನ ಬಿಷಪ್ ಸಾರ್ಗಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ತದನಂತರ ಪೂರ್ವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದರು.
ಕಾಲೇಜು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀಯರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫೇಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಡಿಷನ್ ನೀಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫೇಸ್ 2014ರ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಬಳಿಕ ನಟನೆ ಜೊತೆ ಬೆಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತರಭೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನ
2016ರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನದ ಕ್ರೇಜಿ ಬಾಯ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫೇಸ್ ಸ್ಫರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ SIIMA ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡರು. ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಮುಗುಳು ನಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು.
ತಾಯಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗ, ರಾಂಬೋ, ರಾಂಬೊ 2ರಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಗಾಗಿ ಅವರ ಮೊದಲ SIIMA ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
ಸದ್ಯ ಇಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಚುಟುಚುಟು ಚೆಲುವೆ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ಗೆ ಇಂದು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ನಟಿಗೆ ಆಪ್ತರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಯದ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ.
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