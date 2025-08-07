Asin Thottumkal: ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ ತಾರೆಯಾಗಿ, ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಆಸಿನ್ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅವರು 16 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾರೆಯಾದರು. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಎದುರು ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕವೂ ಆಸಿನ್ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಆಸಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮೋಹಿನಿಯತಂ ಮತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯದಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅವರು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 2001 ರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಾರೆಯಾದರು.
೨೦೦೩ ರಲ್ಲಿ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಓ ತಮಿಳು ಅಮ್ಮಾಯಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಆಸಿನ್, ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಆಸಿನ್ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಗಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ನಂತರ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ರವಿತೇಜ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಸೂರ್ಯ ಅವರಂತಹ ದಕ್ಷಿಣದ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಂತಹ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರ ಎದುರು ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಆಸಿನ್ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಜಿನಿ ಮತ್ತು ದಶಾವತಾರಂನಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ, ಆಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಧಮಾಕ!ಆಗಸ್ಟ್ 15ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
ಆಸಿನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ನಟಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಅವರು ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 2016 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಆಸಿನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆಸಿನ್ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಆರಿನ್ ಎಂಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಸಿನ್, ಯಾವುದೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಸಿನ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ಅವರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.. ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಆಸಿನ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು 1000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಾರಾಪಟ್ಟ ಗಳಿಸಿದ ಆಸಿನ್, ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷದ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ನಾಯಕಿಯರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಸಿನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಧಮಾಕ!ಆಗಸ್ಟ್ 15ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್