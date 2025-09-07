English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Avantika Mohan: ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ನಟಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 7, 2025, 07:37 PM IST
  • ಇತರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವೇ ಇರುತ್ತದೆ.
  • ಅನುಚಿತ, ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಅಸಭ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
  • ತನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಅವರು ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

"ತಾಯಿ ವಯಸ್ಸಿನ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಮದುವೆಯಾಗಲು".. ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಉತ್ತರ

Avantika Mohan: ಇತರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ/ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೂ ಸರಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅನುಚಿತ, ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಅಸಭ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕೀಟಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಯಕಿ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಅವರು ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅವಂತಿಕಾ ಮೋಹನ್ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರು. 'ಉಂಡಿಲೆ ಮಂಚಿ ಕಾಲ್ ಮುದ್ದ್ ಮುದ್ದಾನ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ಸುಂದರ ತಾರೆ 'ರಾಜ ರಾಣಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವಂತಿಕಾ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಅವಂತಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಆ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬೇಸತ್ತ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅವಂತಿಕಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಂಎಸ್‌ ಧೋನಿ- ಆರ ಮಾಧವನ್‌ ನಟನೆಯ 'ದಿ ಚೇಸ್' ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ..! ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಕೂಲ್‌ ಲುಕ್‌ಗೆ ಪ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫಿದಾ 

"ಮದುವೆಯಾಗಲು ಪದೇ ಪದೇ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ 16 ಅಥವಾ 17 ವರ್ಷ. ಜೀವನ ಏನೆಂದು ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯ. ಆದರೆ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಮಗು. ನೀನು ಮದುವೆಯ ಬದಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಯ! ನಾನು ನಿನಗಿಂತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವಳು. ನಾವು ಮದುವೆಯಾದರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯಂತೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಓದು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವಳು ಮೃದುವಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು.

17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಂತಿಕಾಳ ವರ್ತನೆಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ನೋಯಿಸದೆ ಅವಳು ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೀತಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು 17 ವರ್ಷದ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೀಯಾ?" ಎಂದು ಅವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಂತಿಕಾ 2017 ರಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದಂಪತಿಗೆ ರುದ್ರಾಂಶ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಸಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಮಂತಾ! ನಟಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ನೋಡಿ ಶಾಕ್‌ ಆದ ಫ್ಯಾನ್‌

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

