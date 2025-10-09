English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಖ್ಯಾತಿ, ಹಣ, ಯಾವುದೂ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಏಕಾಏಕಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸುಂದರಿ..

Actress became monk: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಸತತ ಹಿಟ್‌ಗಳು.. ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಅವಕಾಶಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಆದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೊರೆದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 9, 2025, 08:27 AM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ
  • ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು

ಖ್ಯಾತಿ, ಹಣ, ಯಾವುದೂ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಏಕಾಏಕಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸುಂದರಿ..

Barkha Madan: ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ, ಅವರು ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೃಷ್ಟ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಹೊಳೆಯುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಹೆಸರು ಚಲನಚಿತ್ರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ತೊರೆದು, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಈ ಹುಡುಗಿ.. ಈಗ ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ನಾಯಕಿ, ಬರ್ಖಾ ಮಧನ್. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತರಲ್ಲದ ಹೆಸರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್‌ ಜೋಡಿ! ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಿಗೆ.. 

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರಂತಹ ಸುಂದರಿಯರೊಂದಿಗೆ ರ‍್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ.. ಈಗ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕವನ್ನು ತೊರೆದು ಶಾಂತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಬರ್ಖಾ ಮದನ್ 1994 ರಲ್ಲಿ.. ಅವರು ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಿಸ್ ಟೂರಿಸಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 1996 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ "ಖಿಲಾಡಿಯೋಮ್ ಕಾ ಖಿಲಾಡಿ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ರೇಖಾ ಮತ್ತು ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

೨೦೦೩ ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಭೂತ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಜೀತ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ "ನ್ಯಾಯ್" ಮತ್ತು "೧೮೫೭ ಕ್ರಾಂತಿ" ನಂತಹ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸಾತ್ ಫೇರೆ ನಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಈಗ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

