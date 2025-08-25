English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ʼಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ..ʼ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

Actress bhagyashree on salman khan: ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. 

Aug 25, 2025
ʼಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ..ʼ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

Actress Bhagyashree: ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಆಳಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ದೂರದರ್ಶನ ನಿರೂಪಕ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಿಯೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರನ್ನು ಮೋಸಗಾರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. 

1989 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 35 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ನಟಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ಮನೆಮಾತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ನಂತರ ನಟಿ ಅರಿತುಕೊಂಡದ್ದು ಅವರನ್ನೇ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.. 
ಈ ನೆನಪನ್ನು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ 2024 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..  

ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ ಚಿತ್ರದ 'ದಿಲ್ ದೀವಾನಾ' ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ (ಈಗ ಪತಿ)ಹಿಮಾಲಯ ದಾಸಾನಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ನಡವಳಿಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬದಲಾಗಿ, ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತವೇ ಸುಳಿದಾಡುವುದು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು.. ಇದರಿಂದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಫ್ಲರ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.. 

ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕರೆದು ನಗುಮುಖದಿಂದ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು! ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ? ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ʼನೀನು ಹಿಮಾಲಯನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಿ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.. ಆತನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸು.. ನೀನು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.. ಅವರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಟಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡರು.. ಏಕೆಂದರೇ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಭಾವಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್‌ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕೆಯನ್ನೇ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗಾಢವಾದ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಯಿತು. 

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ನಟಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯ ದಾಸಾನಿ ಮದುವೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಒಪ್ಪದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೂರಜ್ ಬರ್ಜಾತ್ಯ ಇಬ್ಬರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಮದುವೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

