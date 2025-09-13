English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿದ್ದ ನಟಿ.. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾದ ಚೆಲುವೆ! ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸುಂದರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೇಕಾಯ್ತು?

Actress Bhanupriya : ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ 80 ಮತ್ತು 90 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ. ಆಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 13, 2025, 09:14 PM IST
    • ಅಂದು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿದ್ದ ನಟಿ
    • ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾಗದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ
    • ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಾಯಕಿ

Trending Photos

ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಫಿಎಫ್‌ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ!
camera icon8
diwali gift for epf members
ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಫಿಎಫ್‌ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ!
ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೋಡೋ ಸಾಂಗ್‌.. ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ! ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ..
camera icon5
jiya jale song
ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೋಡೋ ಸಾಂಗ್‌.. ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ! ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ..
50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ! ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಧನಕನಕ: ನಿಂದಿಸಿದವರೇ ಮೆರೆಸುವ ಕಾಲ
camera icon6
Hamsa Raja Yoga
50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ! ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಧನಕನಕ: ನಿಂದಿಸಿದವರೇ ಮೆರೆಸುವ ಕಾಲ
ಬರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದವರೇ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌..
camera icon16
beauty pageants
ಬರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದವರೇ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌..
ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿದ್ದ ನಟಿ.. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾದ ಚೆಲುವೆ! ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸುಂದರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೇಕಾಯ್ತು?

Bhanupriya : ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸುಂದರಿ. ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದ ಕಲಾವಿದೆ. ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಮರೆವಿನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾದ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯ, ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆದರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಬ್ಯಾಡ್ ಗರ್ಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು, "ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಓಡಿಹೋಗಿ ಮದುವೆಯಾದೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 50 ದಿನಗಳ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ‘ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ..! ಪಾರ್ಟ್-2 ಇಲ್ಲ, ರೀಮೆಕ್ ಮಾತ್ರ.. ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಕುಟುಂಬವೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಗಂಡನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೆ. 2004 ರಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಪತಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ಸತ್ತು 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯ ಹೇಳಿದರು.

ಇದರಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಬ್ಯಾಡ್ ಗರ್ಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ಆದರೆ ಆ ಧ್ವನಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬದಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯ ವದಂತಿಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. 80 ರ ದಶಕದ ನಟರ ಪುನರ್ಮಿಲನ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಟ-ನಟಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆಗಲೂ ಯಾರೂ ನನ್ನಸಹೋದರಿ ಭಾನುಪ್ರಿಯಾಳನ್ನು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಅವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಪಟ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ದನ ಮೇಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಸರಳತೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಲಾಂ..

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

bhanupriyaactress bhanupriyaBhanupriya suffering from dementia

Trending News