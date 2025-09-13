ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿದ್ದ ನಟಿ.. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾದ ಚೆಲುವೆ! ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸುಂದರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೇಕಾಯ್ತು?

Bhanupriya : ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸುಂದರಿ. ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದ ಕಲಾವಿದೆ. ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಮರೆವಿನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾದ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯ, ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆದರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಬ್ಯಾಡ್ ಗರ್ಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು, "ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಓಡಿಹೋಗಿ ಮದುವೆಯಾದೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಕುಟುಂಬವೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಗಂಡನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೆ. 2004 ರಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಪತಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ಸತ್ತು 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯ ಹೇಳಿದರು.
ಇದರಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಬ್ಯಾಡ್ ಗರ್ಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಆದರೆ ಆ ಧ್ವನಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬದಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯ ವದಂತಿಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. 80 ರ ದಶಕದ ನಟರ ಪುನರ್ಮಿಲನ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಟ-ನಟಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆಗಲೂ ಯಾರೂ ನನ್ನಸಹೋದರಿ ಭಾನುಪ್ರಿಯಾಳನ್ನು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಅವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
