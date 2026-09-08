Spark Kannada Movie : ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಸ್ಪಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ನಟಿ ಭಾವನಾ ಅವರನ್ನು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಕರೆಸಿ, ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ ಭಾವನಾ, "ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಒಂದು 'ಸ್ಪಾರ್ಕ್' ಇದೆ. ಸವಾಲೆನಿಸುವ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ನಟನಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆಳೆಯಬಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ," ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಅವರು, "ನಿರಂಜನ್ ನೋಡಲು ಚೆಲುವನಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಟನೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭರವಸೆಯ ನಾಯಕ," ಎಂದರು. ಚಿತ್ರತಂಡದ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಂದ್ರಾಳ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತನಾದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ 'ವೈದೇಹಿ' ಎಂಬ ಲಾಯರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತ ಕಲಾವಿದರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಟಿ ರಚನಾ ಇಂದರ್ ತಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
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ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ನಟರಾದ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಕೇಸರ್ಕರ್, ಅಶ್ವಿನ್ ಹಾಸನ್, ಧರ್ಮಣ್ಣ, ವಿಜಯ್ ಚೆಂಡೂರ್, ಅಶ್ವಥ್ ನೀನಾಸಂ, ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶುಭಂ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಸ್ಪಾರ್ಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 25ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.