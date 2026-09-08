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ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ ಭಾವನಾ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ : 'ಸ್ಪಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ವೈದೇಹಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ 

ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದ ನಂತರ ನಟಿ ಭಾವನಾ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಸ್ಪಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಭಾವನಾ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ 'ವೈದೇಹಿ' ಎಂಬ ಲಾಯರ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Sep 08, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:23 PM IST
ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ ಭಾವನಾ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ : 'ಸ್ಪಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ವೈದೇಹಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ 

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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