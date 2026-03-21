  • ಭಾವನಾ ರಾಮಣ್ಣ ಮುದ್ದು ಮಗಳಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ನಾಮಕರಣ.. ಕ್ಯೂಟ್‌..ಕ್ಯೂಟ್‌ ಬೇಬಿಗೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾವನಾ ರಾಮಣ್ಣ ಮುದ್ದು ಮಗಳಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ನಾಮಕರಣ.. ಕ್ಯೂಟ್‌..ಕ್ಯೂಟ್‌ ಬೇಬಿಗೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಾ?

40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾವನಾ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಮಗಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 21, 2026, 05:29 PM IST
  • ಮಗಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿರುವ ನಟಿ ಭಾವನಾ ರಾಮಣ್ಣ
  • ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳಿಗೆ ಭಾವನಾ ರಾಮಣ್ಣ ಏನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು?
  • ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮಗಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಭಾವನಾ

ಭಾವನಾ ರಾಮಣ್ಣ ಮುದ್ದು ಮಗಳಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ನಾಮಕರಣ.. ಕ್ಯೂಟ್‌..ಕ್ಯೂಟ್‌ ಬೇಬಿಗೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಾ?

Actress Bhavana Ramanna names her daughter: ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಭಾವನಾ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ 20ರಂದು ಮುದ್ದಾದ ಮಗುವಿಗೆ ಭಾವನಾ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಬೇಬಿಗೆ ಭಾವನಾ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ನಾಮಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮಗಳಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?.

ಮಗಳ ನಾಮಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಗಳ ನಾಮಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಗು ಮಾತ್ರ ಚಂದದ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಾಮಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮಗಳನ್ನು ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಗು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಬಳಿಯೂ ಹೋಗಿರುವುದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ. 

ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೈಲೀಶ್‌ ಆಗಿರುವ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡೋಣ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾವನಾ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಮಗು ಜನಿಸುವ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ನಾಮಕರಣ ವೇಳೆ ಮಗಳಿಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವದಿಂದ ಮಗಳಿಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಭಾವನಾ ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾವನಾ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ಡೆಲಿವೆರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು. ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ಭಾವನಾ ಅವರು ಸಿಂಗಲ್‌ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

