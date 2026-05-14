Chaithra J Achar : ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಜೆ. ಆಚಾರ್ ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ನೇರ ನುಡಿ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ
Chaithra J Achar instagram : ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್, ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮೂಲಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ಬೋಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.. ಕೆಲವು ಪುಂಡರು ಅಸಭ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ನಟಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕಾಟ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಮಹೇಶ್ ಹೊಸಮನಿ (@hosamani53) ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ನಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಪದಬಳಕೆಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿರುವುದು ನಟಿಯ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೇರ ಸವಾಲು : ತಮಗೆ ಬಂದ ಅಸಭ್ಯ ಸಂದೇಶದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚೈತ್ರಾ, ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರೇ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯವನು ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಇವನು ಕೇಳಿದ ಅಸಭ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತೀರಾ?" ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ಗೋಗರೆದ ಕಿಡಿಗೇಡಿ : ನಟಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೋ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹೇಶ್ ಹೊಸಮನಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅರಿತ ಆತ, ತಕ್ಷಣ ನಟಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. "ಸಾರಿ ಮೇಡಂ, ಅಕ್ಷರಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರಿ ತೆಗೆಯಿರಿ, ಇದು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಗೋಗರೆದಿದ್ದಾನೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಟಿಯ ದಿಟ್ಟತನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಬೆಂಬಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ವಿಚಾರ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಹೇಶ್ ಹೊಸಮನಿ ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ.. ಕಾನೂನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವರ್ತನೆ ತೋರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.