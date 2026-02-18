ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಪೈಪೋಟಿ! ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯರನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ನಟಿ ಇಂದು ಸನ್ಯಾಸಿ..

1994 ರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಎರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಅವರು ಮೊದಲು ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು ನಂತರ 1994 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಆದರು. ಮಾಡೆಲ್ ಬರ್ಖಾ ಮದನ್ ಸಹ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಓಟವನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಪಂಜಾಬಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಬರ್ಖಾ ನಂತರ "ಮಿಸ್ ಟೂರಿಸಂ" ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. 1996 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ "ಖಿಲಾಡಿಯೋಂ ಕಾ ಖಿಲಾಡಿ" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಮೇಡಂ ಮಾಯಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಅವರ ಅಭಿನಯವು ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿತು.
೨೦೦೩ ಬರ್ಖಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಅವರು ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ "ಭೂತ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು, ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಅವರು "ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಪಮೇಲಾ," "ತೇರಾ ಮೇರಾ ಪ್ಯಾರ್," ಮತ್ತು "ಸಮೇ" ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೇಟ್ ಎಲ್ಎಲ್ ಸಿ ಎಂಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು "ಸೋಚ್ ಲೋ" ಮತ್ತು "ಸುರ್ಖಾಬ್" ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅವರು "ಘರ್ ಏಕ್ ಸಪ್ನಾ" ಮತ್ತು "ಸಾತ್ ಫೆರೆ" ಸೇರಿದಂತೆ ೨೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದರ್ಶನ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ʼಸಲ್ಮಾನ್ ಮದುವೆಯಾಗದಿರಲು ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲಿನ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ಕಾರಣʼ ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಬಯಲಾಯ್ತು ಭಾಯಿಜಾನ್ ಅಸಲಿ ಮುಖ!
ನಂತರ 2012 ಬಂದಿತು, ಆಗ ಬರ್ಖಾ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಮನಮೋಹಕ ಲೋಕವನ್ನು ತೊರೆದರು. ಅವರು ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯಾದರು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯಾದ ನಂತರ, ಅವರು "ಸುರ್ಖಾಬ್" ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು.
ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟ್ರೀಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬರ್ಖಾ ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, "ನಾನು 10 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ನನ್ನ ಒಲವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಮಠದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿತು. ಮಠದಲ್ಲಿ ಯುವ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿದ್ದರು. ಆ ಸ್ಥಳವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು, ಇಡೀ ದೃಶ್ಯವು ನನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡಲು ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಆಲೋಚನೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು."
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮುಗಿದಿದ್ದೇ ತಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕೈಹಾಕಿದ ಗಿಲ್ಲಿ! ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್
"ಅದು ೨೦೦೦-೨೦೦೧, ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಅವರು ಜರ್ಮನಿಯವರು. ಅವರು ವಿದ್ವಾಂಸರೆಂದು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ದಲೈ ಲಾಮಾ ಅವರ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ನಾನು ಮುಂಬೈಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ನಿರ್ಮಾಣ ಘಟಕದಿಂದ ೧೦ ದಿನಗಳ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಧರ್ಮಶಾಲಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ದಲೈ ಲಾಮಾ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರ್ಖಾ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಬರ್ಖಾ ಹೇಳಿದರು, "ನಾನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯಾಗಲು ಗುರೂಜಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಾನು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ."
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ "ಸಲೀಂ ಖಾನ್" ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..?