ಅವತ್ತು ಯಶ್ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಯಿತು: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ನಿಹಾರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌

Niharika NM statement about Yash: ನಟಿ ಕಂ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಿಹಾರಿಕಾ ಎನ್ಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿರಬಹುದು. ಯಶ್ ಅವರ 'ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶ್ ಜೊತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕನ್ನಡಿಗರು ʼಇದು ಯಶ್ ಪವರ್ʼ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಹಾರಿಕಾಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಯಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ಜೀವನ ಬದಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. "ಯಶ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಹಾರಿಕಾ ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಲೈಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳು ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥರ್ವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
