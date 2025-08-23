ʼಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ನಟಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕುʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

Actress daisy shah: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅನೇಕ ನಟಿಯರ ಕನಸಾಗಿದೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಟಿಯರು ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಯಿಜಾನ್ ತನ್ನ ನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿವೆಯಂತೆ. ಹೌದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹೈ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಡೈಸಿ ಶಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಹಾಟರ್ಫ್ಲೈ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡೈಸಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಡೈಸಿ ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಜೈ ಹೋ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಪೀಸ್ಗಳಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಡೈಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಹುಡುಗಿಯರು ಮೈತುಂಬ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಡೈಸಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವಾಗ ಆದ ಅನುಭವವೊಂದನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಡಿದ್ದಾರೆ.. ʼಒಂದು ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು.. ಅದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು.. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉಡುಪು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಹಾಳೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಹೇಳಿದರು..ʼ ಎಂದು ನಟಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನಟಿ ಪಾಲಕ್ ತಿವಾರಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಗೆ ಉಡುಗೆ ತೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪಾಲಕ್ ತಿವಾರಿ ಕೂಡ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಗೆ ಉಡುಗೆ ತೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕಣ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಸರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಆಂಟಿಮ್' ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆವರೆಗೂ ಬಟ್ಟೆ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗಿಯರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯ ಹುಡುಗಿಯರಂತೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಸರ್ ಅವರ ನಿಯಮವಾಗಿತ್ತುʼ ಎಂದಿದ್ದರು.. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ತುಂಬಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಹುಡುಗಿಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪಾಲಕ್ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಸಲ್ಲು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.