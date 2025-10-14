ʼಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಬೇಡ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದುʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

Actress Deepika Padukone: ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೇವಲ ಪರದೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ್ಗೆ, ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರ ನಡುವೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ನಟರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಮುಕ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ನೀಡಿವೆ.. ಆ ನಾಯಕಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಂದರಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ರಣಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು.
ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ನಂತರ, ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮದುವೆಯವರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಈಗ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಕಿ 2 ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿವೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
"ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಅಥವಾ ನಂತರ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಬೇಕೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೋ ಅಥವಾ ಅವನ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆಯೋ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವೂ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತು ವದಂತಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ತನ್ನ ಜೀವನವು ತನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ತಾನು ಬದಲಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೀಪಿಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.