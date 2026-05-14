Deepika Padukone : ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಸದ್ಯ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಸಂತಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೀಪಿಕಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟನಾ ಶೈಲಿಯಿಂದ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೀಪಿಕಾ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 'ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್' ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ ರಾಕಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಕುಮಾರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ದೀಪಿಕಾ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆದ ಬಳಿಕವೂ ದೀಪಿಕಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಗಳು ಜನಿಸಿದ ಬಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಆದರೂ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಹಳೆಯ ವೀಡಿಯೊವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು "ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ಕೋಪವಿದೆ!" ಎಂದು ಉದ್ಗರಿಸುತ್ತಾ ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸಿನಿಮಾ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಿಂಗ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. 2013 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ₹400 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು.
ಆದರೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಾದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ತಾನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದರಂತೆ. ಆದರೆ ದೀಪಿಕಾ ಮಾಡಿದ ತಮಾಷೆ ದುಬಾಋಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.
ದೀಪಿಕಾ ಹೊಡೆದ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಬಾಟಲಿಯು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಛಿದ್ರವಾಯಿತು. ಆ ಹೊಡೆತದಿಂದ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲೆಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಬರಿಯಾದರು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಘಟನೆಯಾಗಿತ್ತು. ದೀಪಿಕಾ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತು ನಿಜವಾದ ಬಾಟಲಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಫೇಕ್ ಬಾಟಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮಾಷೆಯ ಬ್ಲೂಪರ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.