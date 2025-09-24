English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಕಾನ್' ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಂತೆ... ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಇವರ ಪೌರತ್ವ?

Where was Deepika Padukone born: ಗ್ಲೋಬಲ್‌ ಐಕಾನ್‌ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 24, 2025, 05:12 PM IST
    • ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ?
    • ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
    • 11 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪೋಷಕರ ಸಹಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು

Where was Deepika Padukone born: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಜನವರಿ 5, 1986 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. "ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದೀಪಿಕಾ, ಈಗ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್‌ ಐಕಾನ್‌ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  "ಮಗು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಲಿಂಗ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ವಿಚಿತ್ರ ಆಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸುಂದರಿ..!

ದೀಪಿಕಾ ಜನಿಸಿದ್ದು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದೇಶ. ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಉತ್ಸಾಹಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. 

ಕೋಪನ್‌ಹೇಗನ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‌ನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯೇ ದೀಪಿಕಾ ಜನಿಸಿದ್ದು. ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿನ ರಾತ್ರಿಜೀವನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಬಯಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬೀದಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೀದಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  "ಶಾರುಕ್‌ ಖಾನ್‌ ಮಾಡಿದ ಆ ಕೆಲಸ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರತೀ ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು".. ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ

ಅವರ ತಂದೆ, ಖ್ಯಾತ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡುಕೋಣೆ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಜನಿಸಿದರು. ಜನಿಸಿದ ಸುಮಾರು 11 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪೋಷಕರ ಸಹಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

