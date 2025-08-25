ತಾನು ಅಂತವಳಲ್ಲವೆಂದರೂ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿತ್ತು ಅಶುದ್ಧ ಎಂಬ ಕಳಂಕ! ಹಾಳಾಗಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಿತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟ..

Actress deepti naval: ನಟಿಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ.. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ನಟಿಯರ ನೈತಿಕತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈಗ, ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ನಟಿಯ ವಿರುದ್ಧ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಅವರೇ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು...
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಟಿ ದೀಪ್ತಿ ನವಲ್.. ದೀಪ್ತಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶ್ರಮದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಳು.. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ದೀಪ್ತಿ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು.. ತಂದೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಕಾರಳಾಗಬೇಕೆಂದು ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಬಯಸಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ದೀಪ್ತಿಯ ಕನಸು ಆಕೆಯ ತಂದೆಯ ಆಸೆಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು.. ದೀಪ್ತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು.. ನಟಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ದೀಪ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಾಳ ದಿನ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.. ಬಳಿಕ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ನಟಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನಾಶವಾಯಿತು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ.. ʼಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೆ.. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು.. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಫ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು.. ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲದೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು ಸಹ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ನಾನು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ನೈತಿಕತೆ ಕುಸಿಯಿತು ಮತ್ತು ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಸಹ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಹರಡಿದ ವದಂತಿಗಳಿಂದಾಗಿ, ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು..ʼ ಎಂದು ನಟಿ ದೀಪ್ತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. \
