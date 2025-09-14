ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿದವನನ್ನೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇರೋ ಶಕ್ತಿನೇ ಅಂತದ್ದು ಅಲ್ವಾ..

actress devayani : ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ನಾಯಕಿಯರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಮದುವೆಯಾದಾಗ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ನಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅವರು ಸೈಡ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.. ಕೆಲವರು ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ.. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ.. ನಂತರ ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಅಂತಹ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ನಟಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು..
ಆ ನಾಯಕಿ ಯಾರು ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಾ? ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ದೇವಯಾನಿ. ನೀವು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ... ಸುಸ್ವಗತಂ ಚಿತ್ರದ ನಟಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಸರಿಯಾಗಿ 27 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಕ್ರೇಜ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಚಿತ್ರ ಇದು. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದರೋ, ಸಂಧ್ಯಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ದೇವಯಾನಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದರು. ಒಂದೆಡೆ, ತಂದೆಗೆ ಹೆದರುವ ಮಗಳಾಗಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟು ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಶ್ರೀಮತಿ ವೆಲೋಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯಂ ನಂತಹ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ, ದೇವಯಾನಿ ಸತತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದರು.
ಚೆನ್ನಕೇಶವ ರೆಡ್ಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸಹೋದರಿ, ನಾನಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ತಾಯಿ, ಜನತಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಅರವಿಂದ ಸಮೇತದಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಮುಂತಾದ ಸತತ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ದೇವಯಾನಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ದೇವಯಾನಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ 'ದೇವಕಿ ನಂದನ ವಾಸುದೇವ'ದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
ದೇವಯಾನಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ... ಅವರು 2001 ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಕುಮಾರನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ರಾಜಕುಮಾರನ್.. ಕಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಸ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವಯಾನಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು.. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರು ಮತ್ತು ವಿನ್ನುಕ್ಕುಮ್ ಮನ್ನಕ್ಕುಮ್ ಎಂಬ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವಯಾನಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ.. ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಓಡಿಹೋಗಿ ತಿರುತ್ತಣಿ ಮುರುಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವಯಾನಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅವಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಸಹ ಬಂದರು. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಲ್ಲದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಅವಳು ಮದುವೆಯಾದಾಗ, ಅವಳ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ದೇವಯಾನಿಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಈಗ ದೇವಯಾನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇವಯಾನಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.