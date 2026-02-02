English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಗಿಲ್ಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಧನ್ಯಾ ರಾಮ್‌ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ

"ಗಿಲ್ಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ" ಧನ್ಯಾ ರಾಮ್‌ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ

Actress Dhanya Ramkumar: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಹವಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ಧನ್ಯಾ ಅವರು ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 2, 2026, 04:58 PM IST
  • ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಧನ್ಯಾ
  • ಧನ್ಯಾ ರಾಮ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ನಿಲುವು ಇದೀಗ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

Trending Photos

ಗುರು-ಶುಕ್ರರಿಂದ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ
camera icon6
Navpancham yoga
ಗುರು-ಶುಕ್ರರಿಂದ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?.. ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗ್ತಾರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕಿಡ್‌!
camera icon10
Upasana Konidela
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?.. ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗ್ತಾರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕಿಡ್‌!
8,000 ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪತ್ತೆ!ಇನ್ನೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂಗಾರ..!
camera icon6
Gold rate
8,000 ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪತ್ತೆ!ಇನ್ನೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂಗಾರ..!
ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ ಆರಂಭ..
camera icon9
sun rahu conjunction 2026 effects
ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ ಆರಂಭ..
"ಗಿಲ್ಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ" ಧನ್ಯಾ ರಾಮ್‌ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ

Actress Dhanya Ramkumar: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್‌ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಳಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಧನ್ಯಾ ರಾಮ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಹವಾ ಹರಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಚೌಕಿದಾರ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಧನ್ಯಾ ರಾಮ್‌ಕುಮಾರ್‌, “ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಕೇವಲ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪೋರ್ಷನ್‌ನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಇದು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚೀಟ್‌ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆ ನಮಗಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ರಥಾವರ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಬಂಡಿಯಪ್ಪ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಚೌಕಿದಾರ್’ ಸಿನಿಮಾ ಜನವರಿ 30ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್‌, ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್‌, ಧನ್ಯಾ ರಾಮ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರದ್ದು ಸಣ್ಣದಾದರೂ ಗಮನಸೆಳೆಯುವ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಧನ್ಯಾ, “ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕಾಲಾಪತ್ಥರ್‌ ಸಮಯದಿಂದಲೇ ಬಲ್ಲೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಅವರು ವಿನ್‌ ಆದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು” ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, “‘ಚೌಕಿದಾರ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಕಷ್ಟಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೇಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ತಿರುಳು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೇ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಧನ್ಯಾ ರಾಮ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ನಿಲುವು ಇದೀಗ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

 

bbk gilliGilliDhanya RamkumarGilliBigg Boss Kannada 12 Winner Gilli

Trending News