  ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆಯೇ ಮೈ ಮರೆತ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ! ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಒಂದಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು..

Kaafir Mvoie Scene: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ನಟಿಸಿದ ಕಾಫಿರ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 4, 2025 ರಂದು Zee5 ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2019 ರಲ್ಲಿ ಅದೇ OTT ಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 19, 2025, 05:46 PM IST
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ. ಆಗ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ
  • ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Actress Dia Mirza: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ. ಆಗ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಒಟಿಟಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು ಈಗ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ನಟಿಸಿದ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಕಾಫಿರ್ ಅನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 4, 2025 ರಂದು Zee5 ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2019 ರಲ್ಲಿ ಅದೇ OTT ಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ನಂತರದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಡ್‌ರೂಮ್ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.. 

ಸೋನಮ್ ನಾಯರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಾಫಿರ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯು 8 ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಕೈನಾಜ್ ಅಖ್ತರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ ಎದುರಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ʼಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಸಮಯ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ. ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಠಿಣ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಡುಗಿದೆ. ದೃಶ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ನಾನು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದಣಿದಿದ್ದೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದಾಗ, ನಾನು ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಮರೆತು ನಟಿಸಬೇಕು. ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಬೇಕು.. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆʼ ಎಂದು ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಹೇಳಿದರು.

ಜೊತೆಗೆ ʼಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ತಾನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.. ಕೈನಾಜ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ನನಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಅನಿಸಿತು. ನಾನು ತಾಯಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಈ ಪಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ತಾಯಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತುʼ ಎಂದು ದಿಯಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ ʼಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಠಿಣ ಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದವು. ನಾವು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕೇವಲ 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 360 ಪುಟಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ 15 ರಿಂದ 18 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ದಿನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನಾವು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು..

ಇನ್ನು ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯು ಶೆಹನಾಜ್ ಪರ್ವೀನ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ನಿಜ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಭವಾನಿ ಅಯ್ಯರ್ ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಮೋಹಿತ್ ರಾಣಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ 8-ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗಳ ಸರಣಿಯು ಜೂನ್ 15, 2019 ರಂದು Zee5 ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

