Actress Divya Bharti: ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅಪರಿಚಿತ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಸಂಚಲನದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದರು. ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಕೇವಲ 19 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಆ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ.
ಶಾರುಖ್ 'ಫೌಜಿ' ಮತ್ತು 'ಸರ್ಕಸ್' ನಂತಹ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಶಾರುಖ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ದಿಲ್ ಆಶ್ನಾ ಹೈ'. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಬಿಡುಗಡೆ 1992 ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ದೀವಾನಾ'. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸುಂದರ ನಟಿ ದಿವ್ಯಾ ಭಾರತಿ ಶಾರುಖ್ ಎದುರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕಾಜಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ದೀವಾನಾ' ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆದಾಗ ಶಾರುಖ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಠಾತ್ ತಿರುವು ಪಡೆಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದಿವ್ಯಾ ಭಾರತಿ ಕೂಡ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿಯ ಸ್ಪೀಡ್ ಜರ್ನಿ: ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 21 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಗೋವಿಂದ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರಂತಹ ಆ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 'ಶೋಲಾ ಔರ್ ಶಬ್ನಮ್' ಮತ್ತು 'ದೀವಾನಾ' ನಂತಹ ಹಿಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಅಪಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮುಂದಿನ ರಾಣಿ ಎಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ ೫, ೧೯೯೩ ರಂದು, ದಿವ್ಯಾ ಭಾರತಿ ಮುಂಬೈನ ತಮ್ಮ ಐದನೇ ಮಹಡಿಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ನಿಧನರಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ೧೯ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಠಾತ್ ಸಾವು ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಬೀಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಅವರ ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಪಿತೂರಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ಕೊಲೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಇನ್ನೂ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ಅಪಘಾತ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಸಾವು ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿಯದೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
