ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ..! ರಣವೀರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಕೂದಲು...

Ramya on Dhurandhar 2 : ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ನಟಿ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದೆ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಣವೀರ್‌ಗೆ ಇಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 20, 2026, 06:29 PM IST
Udadi 2026: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ..!
camera icon6
da hike for government employees
Udadi 2026: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ..!
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
IPL 2026
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?
ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಅವರಷ್ಟೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಓಪನರ್‌ ಬೇಕೇಬೇಕು.. ಆ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon7
ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಅವರಷ್ಟೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಓಪನರ್‌ ಬೇಕೇಬೇಕು.. ಆ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಜದ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
camera icon6
Weight Loss Remedies
ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಜದ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
Divya Spandana on Dhurandhar 2 : ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ X ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ... ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಷರಶಃ ಒಂದು ಸಹನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಒಂದು ಭರವಸೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು ಒಂಥರಾ ಮುಗಿಯದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿರೋ ಬೋರಿಂಗ್ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಂತೂ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೀತಿರೋ ಅತಿರೇಕದ ಸೀನ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುವ ಬದಲು, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವೇ ನಗುವಂತಾಗುತ್ತೆ. 

ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಲಹೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಎರಡನ್ನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಸಿನಿಮಾ, ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿನಿಮಾದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಡೈಲಾಗ್ಸ್, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್‌ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಲ್ಲವೂ ತೀರಾ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಡೆಡ್‌ಲೈನ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಮುಗಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ ಸುನಾಮಿ, KGF ದಾಖಲೆ..? ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 ದಿನದಲ್ಲಿ..

ಧುರಂಧರ್ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿರಾಸೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಕಾಪಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅವರ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಹಿಂಸೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಬಹುದು' ಅನ್ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬುಕ್ ತರಹ ಇದೆ. ಸಿರಿಂಜ್, ಸ್ಪ್ಯಾನರ್, ಚೈನ್, ಬಾಂಬ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರವೂ ನಾಯಕ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆಯುವುದು ನೋಡಿದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್‌ಗೆ ಒಂದು ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ! 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಸರ್ಪಗಳು.. ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು.. ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಧುರಂಧರ್ 2 ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಸೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನು ಈ ಜಿಂಗೋಯಿಸಂ (ಅತಿಯಾದ ವೈಭವೀಕರಣ) ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪಗಾಂಡಾ ಕಾಲ ಮುಗಿದಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬನ್ನಿ. ರಣವೀರ್, ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ.. ಎಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

