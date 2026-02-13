ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರೂ ಅದೇ ಕಥೆ.. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ 16 ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಟಿ!

Actress Ester Noronha: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ.. ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜೋಡಿಗಳು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೋಡಿಗಳು ಸಹ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಜೋಡಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯ ನಟ ಮತ್ತು ನಟಿಯರಯರವರೆಗೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರೇ.. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಾಯಕಿಯರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರವೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ 16 ದಿನಗಳ ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು..
ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ನಟಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಈಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಸುಂದರಿ ಎಸ್ತರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ.. ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು.. ಇವರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಎಸ್ತರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಜನವರಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಪರ್ ನೋಯೆಲ್ ಸೀನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಕೇವಲ 16 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.
ಒಂದೆಡೆ ಸತತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ನಟಿ ಎಸ್ತರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ.. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಿಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಟೆನೆಂಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ಸುಂದರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯಳಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ..