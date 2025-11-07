English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿಯಾಗೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಫರಾ ಖಾನ್!

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿಯಾಗೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಫರಾ ಖಾನ್!

Farah Khan Comment: ಫರಾ ಖಾನ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 7, 2025, 05:27 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿಯಾಗೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಫರಾ ಖಾನ್!

Actress Farah Khan: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹುತೇಕರು ಈ ಲವ್‌-ಅಫೇರ್‌ಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.. ಅನೇಕರು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ.  ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು? ಅಥವಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟರು ಏಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾರೆ? ಬಾಲಿವುಡ್ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಫರಾ ಖಾನ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಿಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಾದವರು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್..ʼ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ!

ಫರಾ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ನೇರ ನುಡಿ ಮತ್ತು ನೇರ ನುಡಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಅವರ "ಟೂ ಮಚ್" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ನಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟನೆ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು.. ಆಗ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರು ಸೆಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಏಕೆ ಲವ್‌-ಅಫೇರ್‌ಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಆಗ ಅರ್ಥವಾಯಿತು.. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಖಾಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬಯಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ..ʼ ಎಂದು ಫರಾ ಹೇಳಿದರು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಿಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಾದವರು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್..ʼ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ!

ಇನ್ನು ಫರಾ ಖಾನ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಲಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಕ್ ದಿಲೀಪ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮನೆಗಳ ನೋಟವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಾನೆಲ್‌ನಿಂದಾಗಿ, ದಿಲೀಪ್ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ದಿಲೀಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಿಂದ ತುಂಬಾ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ.. ಫರಾ ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಫರಾ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

