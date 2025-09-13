ಆತ ತೋರಿಸಿದ್ದ ನರಕದ ಮುಂದೆ ಆ ನೋವು ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲ! ಸವಾಲುಗಳನ್ನೇ ಸೋಪಾನವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ..

Actress flora saini: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಿರೂಪಣೆಯ ಸೀಸನ್ 9 ರಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ತನುಜಾ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಫ್ಲೋರಾ ಸೈನಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಿರೂಪಕಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರನ್ನು 'ಆಶಾ ಸೈನಿ' ಎಂದು ಕರೆದಾಗ... ಫ್ಲೋರಾ ಸೈನಿ, 'ಇಲ್ಲ ಸರ್.. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಫ್ಲೋರಾ ಸೈನಿ... ನನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಆಶಾ ಸೈನಿ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಯಿತು..' ಎಂದರು.
ವಿನೀತ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟ್ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ‘ಪ್ರೇಮ ಕೋಶಂ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಫ್ಲೋರಾ ಶೈನಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೆಸರು ಮಯೂರಿ. ಆ ನಂತರ ತೆಲುಗಿನ ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಯಾದ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ... ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಸ್
ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಟಿಸಿದ 'ನುವ್ವು ನಾಕು ನಚ್ಚಾವ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ ಮಯೂರಿ ಆಶಾ ಸೈನಿ ಆದರು. ಫ್ಲೋರಾ ಸೈನಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಓ ಚಿನಾದಾನ' ಮತ್ತು '143' ನಂತಹ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಆಶಾ ಸೈನಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಕೆಲವು ವಯಸ್ಕ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿರುವ ಆಶಾ ಸೈನಿ, ಮಯೂರಿಯಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಫ್ಲೋರಾ ಸೈನಿ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು..
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಫ್ಲೋರಾ ಸೈನಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಕೆಲವು ಕಾಲ ಅವರ ಜೊತೆ ರಹಸ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರಿಂದಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸಹನೀಯ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಯಾದ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ... ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಸ್