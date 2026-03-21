ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ನಂಬಿ ನನಗೆ 10ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ!.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಾಲಾಯ್ತು ಇಷ್ಟುದಿನದ ರಹಸ್ಯ

Actress geetha singh: ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದರು ಟಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸತತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು ಅವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು.
ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಗೀತಾ ಸಿಂಗ್ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಕಿತಾಲು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಅಲ್ಲಾರಿ ನರೇಶ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಅನೇಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಗೀತಾ ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ನಂಬಿ ಭಾರೀ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಆ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿಯಿಂದಾಗಿಯೇ ತಾನು 23 ರಿಂದ 24 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ಮತ್ತು ದೇವತಾ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ನಟಿಯನ್ನು ನಂಬಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ, ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದರೂ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನಿಂದ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರದ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಗೀತಾ ಸಿಂಗ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಆ ಕರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಟ ಅಲಿ ಹೇಳಿದ ನಂತರವೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಜು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಿತ್ತಕಿತಲು ನಂತಹ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇರುವ ವಿಧುಲೇಖಾ ಅವರಿಗೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ಗೀತಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇವಿವಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಅವರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 60-70 ಹಾಸ್ಯನಟರು ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈಗ, ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಯಕ, ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಮೂವರು ಇತರರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯನಟರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇವಿವಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವು ಹಬ್ಬದಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮೋಜಿನ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.