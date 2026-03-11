ಒಂದು ಪೈಸೆ ಜೀವನಾಂಶ ಪಡೆಯದೆ ಪತಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ನೀಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಗಂಡನಿಂದ ದೂರವಾದ ಬಿಂದಾಸ್‌ ಬೆಡಗಿ..

Hansika Motwani Sohael Khaturiya : ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಉದ್ಯಮಿ ಸೊಹೈಲ್ ಖತುರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಬಾಂದ್ರಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇವರ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.
ಹೌದು.. ಹನ್ಸಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೊಹೈಲ್ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2022 ರಂದು ಜೈಪುರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರು ಸಹ ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಹನ್ಸಿಕಾ ತನ್ನ ಪತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಜೀವನಾಂಶ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾದಗಳು ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇದು ಸೊಹೈಲ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಹನ್ಸಿಕಾ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಕೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ, ಹನ್ಸಿಕಾಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹನ್ಸಿಕಾ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ಬಿಂದಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ದೇಶಮುದುರು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೌತ್ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಹನ್ಸಿಕಾ ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್, ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ, ಪ್ರಭಾಸ್, ಸಿಂಬು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ..