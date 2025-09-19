English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ʼಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗಾಗಿ ಆತ ದಿನಾ ರಾತ್ರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದʼ.. ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಾಜಿ ಜೋಡಿಯ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಟಿ!

Himani Shivpuri on Salman Aishwarya: ನಟಿ ಹಿಮಾನಿ ಶಿವಪುರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 19, 2025, 08:04 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ
  • ಹಿಮಾನಿ ಶಿವಪುರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೆಡ್ ಎಫ್‌ಎಂನ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು

Trending Photos

ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ
camera icon6
White Hair Remedies
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ
ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪುತ್ರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಅವರು ಕೂಡ ದತ್ತು ಪುತ್ರಿಯೇನಾ..?
camera icon6
Vishnuvardhan
ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪುತ್ರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಅವರು ಕೂಡ ದತ್ತು ಪುತ್ರಿಯೇನಾ..?
&quot;ದೇಹ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸೋಕೆ ಅಲ್ಲ.. ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ&quot; ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
camera icon5
bollywood actress
"ದೇಹ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸೋಕೆ ಅಲ್ಲ.. ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ" ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ದರ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ರಫ್ತು! ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ. ಟನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು?
camera icon8
Gems and jewellery industry
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ದರ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ರಫ್ತು! ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ. ಟನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ʼಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗಾಗಿ ಆತ ದಿನಾ ರಾತ್ರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದʼ.. ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಾಜಿ ಜೋಡಿಯ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಟಿ!

Salman Khan Aishwarya Rai love story: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ ಇಬ್ಬರು ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಹಿಮಾನಿ ಶಿವಪುರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಬ್ಬರು ಪತಿ, 44 ವಯಸ್ಸು, ದೇವಲೋಕದ ಕನ್ಯೆಯೂ ನಾಚುವಂತ ಸೌಂದರ್ಯ.! ಆದ್ರೆ ಗಂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ

ಹಿಮಾನಿ ಶಿವಪುರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೆಡ್ ಎಫ್‌ಎಂನ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಟಿ ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ನಾನು ಮೊದಲು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು 'ಆ ಅಬ್ ಲೌಟ್ ಚಲೇನ್' ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದೆ.. ಅದಾದ ನಂತರ, ನಾವು 'ಹಮಾರಾ ದಿಲ್ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಹೈ' ಮತ್ತು 'ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆʼ.. ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಬ್ಬರು ಪತಿ, 44 ವಯಸ್ಸು, ದೇವಲೋಕದ ಕನ್ಯೆಯೂ ನಾಚುವಂತ ಸೌಂದರ್ಯ.! ಆದ್ರೆ ಗಂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ

"ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಜೊತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಆಗ ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆಗಲೂ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದರು.." ಎಂದು ಹಿಮಾನಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

salman khan aishwarya rai love storyHimani Shivpuri on Salman AishwaryaSalman visited Aishwarya at nightSalman Aishwarya relationshipBollywood celebrity revelations

Trending News