  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ, ತಂಗಿಯ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ! ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪತಿಯನ್ನ ಸಹೋದರಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ

Actress Huma Khan Divorce Story : ಪತಿಯನ್ನು ಸಹೋದರಿಗಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಟಿಯ ನೋವಿನ ಬದುಕು  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 10, 2025, 06:19 PM IST
Actress Huma Khan Divorce Story: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ನಟಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹುಮಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಜೀವನ ಕಥೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಂದೇ ನಟನೆಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಈ ನಟಿ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಖ್ಯಾತಿಗಿಂತ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತು.

ಹುಮಾ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ 1981ರಲ್ಲಿ 'ಆಪ್ಸ್ ಕಿ ಬಾತ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಂತರ ಶರಾಬಿ, ಆಜ್ ಕಾ ಎಂಎಲ್ಎ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಿತಗೊಳಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾದೆಂದರೆ – ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಭಿನಯದ 'ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ'. ಪಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೂ ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ನಂತರ ಅವರು ‘ಹಮ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಹೈ’ ಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಆದರೆ ಎರಡೂ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ, ಹುಮಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾಗಲೇ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಯಿತು. 1992ರಲ್ಲಿ ನೆರೆಮನೆಯವರಾದ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಅವರು, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು.

ಆದರೆ, ಅವರ ಮದುವೆ ಅವರ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವಾಯಿತು. ಹುಮಾ ಅವರ ಪತಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ, ಅವರ ಸ್ವಂತ ತಂಗಿ ನಯೀಮಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಪತಿ–ತಂಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಹುಮಾ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿ, ಹಣವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡರು. ನಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಡವರಾಗಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದವರ ದ್ರೋಹದಿಂದ ಹುಮಾ ಜೀವನ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಹೋಯಿತು.

ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹುಮಾಗೆ ನೆರವಾದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನೇ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹುಮಾಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು ಎಂದು ನಟಿಯೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಹುಮಾ ಮತ್ತೆ ಹಾದಿಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.

ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತು. 2021ರಲ್ಲಿ, ಪುಣೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮನೆಕೆಲಸದವಳ 12 ವರ್ಷದ ಮಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹುಮಾಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಹುಮಾ ಅವರ ಕಥೆ, ಖ್ಯಾತಿಗಿಂತ ಜೀವನದ ದುರಂತಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಿಸುವಂತಿವೆ.
 

