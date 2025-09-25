English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ನಾನು ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾರುತ್ತೇನೆ.. ನನ್ನ ಮೈಯನ್ನಲ್ಲ" : ಖ್ಯಾತಿ ನಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Indira Krishnan on casting couch : ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 25, 2025, 05:24 PM IST
  • ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು
  • "ನಾನು ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾರುತ್ತೇನೆ.. ನನ್ನ ಮೈಯನ್ನಲ್ಲ"
  • ಖ್ಯಾತಿ ನಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

"ನಾನು ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾರುತ್ತೇನೆ.. ನನ್ನ ಮೈಯನ್ನಲ್ಲ" : ಖ್ಯಾತಿ ನಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Indira Krishnan on casting couch : ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಈಗ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ತಮಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಬಲ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ನಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಎದುರಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಟಿ ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ನಾನು ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ, ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿರಂಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಫೇಮಸ್‌ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದರು. ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವು ಇಡೀ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿತು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಲು, ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಾಳುಮಾಡಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು... ನಟಿ ಗೆಳೆಯನ ಕೃತ್ಯ ಕಂಡು ಕೆರಳಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು!

ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ 'ಛೀ...ಈ ಚಿತ್ರ ನನ್ನ ಕೈ ಮೀರಿದೆ' ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಅವನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ, ಅವನ ಬಾಡಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌ ಮತ್ತು ಅವನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಾಳೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ನಾನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್‌ ಬರೆದೆ, 'ಸರ್ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನಲ್ಲ' ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ "ರಾಮಾಯಣ" ದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ತಾಯಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿನಯದ ಕಹಾನಿ ಘರ್ ಘರ್ ಕಿ, ಸಾರಾ ಆಕಾಶ್, ಕೇಸರ್, ಮತ್ತು ಏಕ್ ಲಡ್ಕಿ ಅಂಜಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಲ್ಮಾನ್‌ಖಾನ್‌ಗೆ "ಅಂಕಲ್‌" ಎಂದು ಕರೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬ್ಯಾಚುಲರ್‌ಗೆ ಇದೆಂಥಾ ಅವಮಾನ

Chetana Devarmani

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Indira Krishnacasting couchramayana kaushalya

