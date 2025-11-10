English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಂದಿಗೆ 8 ವರ್ಷ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ! ಆತನ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಈಗಲೂ ಸಿಂಗಲ್‌ ಈ ನಟಿ..

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಂದಿಗೆ 8 ವರ್ಷ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ! ಆತನ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಈಗಲೂ ಸಿಂಗಲ್‌ ಈ ನಟಿ..

Isha Sharvani Love Life: ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು, ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಿ ಹೂವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಬಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಹೊರಬರಲಾರದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 10, 2025, 03:40 PM IST
  • ನಟಿಯರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ
  • ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ
  • ಈ ನಟಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಜೊತೆಗೆ 8 ವರ್ಷ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಂದಿಗೆ 8 ವರ್ಷ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ! ಆತನ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಈಗಲೂ ಸಿಂಗಲ್‌ ಈ ನಟಿ..

Isha Sharvani Painful Love Story: ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೂ ಕೂಡ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಂಗಗಳು. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರಿಕೆಟ್'ಗಳೆರಡನ್ನು ಸಹ ಧರ್ಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಗೇನೂ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡುವೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮ-ಪ್ರಣಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ. 

ಪ್ರೀತಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ವರದಾನವಾದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಅದುವೇ ಮುಳ್ಳಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೋಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ತೀಮೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾಗೂ ಆತನನ್ನೇ ನಂಬಿ 8 ವರ್ಷ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಯಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗದೇ ವಯಸ್ಸು 40ರ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟಿಯ ದುರಂತ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ. 

ಈಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ತಾರೆ. ಹಲವು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಪರದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಲಾವಿದೆ. ಈಕೆಯ ವಯಸ್ಸು 39, ಆದರೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಪ್ರೇಮದ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲಕಳೆದು ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಮೋಸ ಹೋದ ದುರ್ದೈವಿ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಆಕೆ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ ನಟಿ ಇಶಾ ಶರ್ವಾನಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 'ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಸಾರ..' ಕೊನೆಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ!

ನಟಿ ಇಶಾ ಶರ್ವಾನಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದರೂ ಕೂಡ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆಕೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಾಗಿ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಎಂತಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಈಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಶಾ ಶರ್ವಾನಿ-ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಪ್ರೇಮಕಥೆ: 
ಸರಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಶಾ ಶರ್ವಾನಿ ಹಾಗೂ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹವಿತ್ತು. ಈ ಸ್ನೇಹ ದಿನಗಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್... ಇಶಾ ಶರ್ವಾನಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇಶಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಕಾರಣ, ಆಕೆಯೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಲು ಬಯಸಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

8ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್: 
ಜಹೀರ್ ಖಾನ್- ಇಶಾ ಶರ್ವಾನಿ ಪರಸ್ಪರ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಯೂ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2012ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಏನಾಯ್ತೋ... ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಜೋಡಿ ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಯಿತೆಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. 2012ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಇಶಾ ಶರ್ವಾನಿಯೇ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಾಗೂ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬ್ರೇಕಪ್ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೂ, ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಇಶಾ ಶರ್ವಾನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ವಿವಾಹಿತ ನಟನೊಂದಿಗೆ 15 ವರ್ಷ ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿ ‌54 ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

ಕಥಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಶಾ ಶರ್ವಾನಿ ಸದ್ಯ ತನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಅಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪರ್ತ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Isha SharvaniActress Isha SharvaniIsha Sharvani Love LifeIsha Sharvani BreakupIsha Sharvani Love Story

