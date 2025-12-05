ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಟಿ! ಅವನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದುಕೊಂಡವಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು..

Actress isha sharvani: ನಟಿ ಇಶಾ ಶರ್ವಾನಿ 2005 ರಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಘಾಯ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಿಸ್ನಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಎದುರು ಪಾತ್ರ ನಟಿಸಿದರು.. ಅದಾದ ನಂತರ, ಇಶಾ 'ಯು ಮಿ ಔರ್ ಹಮ್', 'ದರ್ವಾಜಾ ಬಂದ್ ರಖೋ', 'ಲಕ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್', 'ಕರಿಬ್ ಕರಿಬ್ ಸಿಂಗಲ್' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಕರಿಬ್ ಕರಿಬ್ ಸಿಂಗಲ್' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಇಶಾ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಶಾ ಒಂಟಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಶಾ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಸಮಕಾಲೀನ ನರ್ತಕಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ವೈಮಾನಿಕ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ನೃತ್ಯದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನೇರ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಇಶಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಹೀರ್ ಮತ್ತು ಇಶಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಶಾ ಮತ್ತು ಜಹೀರ್ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಮಾತುಕತೆಗಳೂ ನಡೆದವು. ಆದರೆ 2012 ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಅದರ ನಂತರ, ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಾಗರಿಕಾ ಘಾಟ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
ಒಂಟಿ ತಾಯ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಶಾ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು, "ನಾನು ತುಂಬಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಹಿಳೆ. ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ನಾನೇ ಬೆಳೆಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಒಂಟಿ ಪೋಷಕರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಒಂದು ಸುಂದರ ಅನುಭವ. ನಾವು ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ." ಎಂದಿದ್ದರು..
ಇನ್ನು ಇಶಾ ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು 'ಝಲಕ್ ದಿಖ್ಲಾ ಜಾ' ಐದನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ನೃತ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕಾಯಿತು.