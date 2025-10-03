English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೇವಲ 28 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಪ್‌ ಆದ್ರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಕ್ರೇಜ್..‌

Actress net worth: 28 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಯುವ ನಾಯಕಿಯ ಆಸ್ತಿ 1000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು. ಸ್ಟಾರ್‌ಕಿಡ್‌ ಆಗಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಈ ಸುಂದರಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 3, 2025, 02:27 PM IST
  • ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ
  • ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಕೇವಲ 28 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಪ್‌ ಆದ್ರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಕ್ರೇಜ್..‌

Janhvi Kapoor: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟಿಯೂ ಅದೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯಿಂದ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿ, ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಇಮೇಜ್‌ಗಾಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಾರಾಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ದಿವಂಗತ ಸುಂದರಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್.

ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಧಡಕ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನೋಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಹಠಾತ್ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿತು. ತಾಯಿಯ ಆಸೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಜಾನ್ವಿ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಘೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಗುಂಜನ್ ಸಕ್ಸೇನಾ, ರೂಹಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ & ಮಿಸೆಸ್ ಮಾಹಿಯಂತಹ ಬಲವಾದ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಟಿಯಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 'ನಾನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಗುವಾಗಿತ್ತು'

ಕೇವಲ 28 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ 65 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು 8,669 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಜುಕೊಳ, ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಟ್ಟಡವೂ ಜಾನ್ವಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೀಚ್ ವ್ಯೂ, ಹೊರಾಂಗಣ ಈಜುಕೊಳ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಒಳಾಂಗಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ತಿರುಪತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 1000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರುಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಮೇಬ್ಯಾಕ್ S560 - 1.94 ಕೋಟಿ
BMW X5 - 95 ಲಕ್ಷ
ಲೆಕ್ಸಸ್ LX 570 – 2.7 ಕೋಟಿ
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ - 1.62 ಕೋಟಿ
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಜಿಎಲ್ಇ 250ಡಿ - 67 ಲಕ್ಷ

ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ಜಾನ್ವಿ ಟಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಭಿನಯ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರುವ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಜೆಟ್‌ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಿಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ದೇವರಾ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ದಿಯೋರಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ದೇವರಾ ಭಾಗ 2 ರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಪಾತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಜಾನ್ವಿ ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೆಡ್ಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ತನಗಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವ ಜಾನ್ವಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಾರಾಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Janhvi Kapoor Net worthJanhvi Kapoor carsJanhvi Kapoor luxury lifeJanhvi Kapoor Tollywooddevara movie

