English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಯಾವುದೇ ಅಫೇರ್ ಇಲ್ಲ.. 52 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ನಟನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಇದು ಗುರು ಟ್ರು ಲವ್‌ ಅಂದ್ರೆ..

Famous Actress: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿವಾಹಿತ ತಾರೆಗಳ ಅಫೇರ್ಸ್‌ಗಳೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.. ಆದರೆ ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯ ಹೆಸರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 52 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ನಟನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈಕೆ ಯಾರು ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.    

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 30, 2025, 08:40 PM IST
  • 52 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಏಕೈಕ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ನಟಿ ಇವರು
  • ನಟಿ ಇಂದು ತಾಯಿಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ತೆಯಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆದು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ! ಇವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
Kannada Bigg Boss
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ! ಇವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?
ಮದುವೆ ಆಗಿಯೂ ಗಂಡು ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ವಾ.!? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗೋದು ಖಂಡಿತ
camera icon8
Adultery Decriminalized India
ಮದುವೆ ಆಗಿಯೂ ಗಂಡು ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ವಾ.!? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗೋದು ಖಂಡಿತ
&quot;ಅಧ್ಯಕ್ಷ&quot;ನ ಸುಂದರಿಯ ಬುದ್ದಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಂಕಲ್‌ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌..
camera icon6
Hebha Patel
"ಅಧ್ಯಕ್ಷ"ನ ಸುಂದರಿಯ ಬುದ್ದಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಂಕಲ್‌ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌..
ಮಧುಮೇಹಿಗಳೇ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಂತಿದ್ದೀರಾ.!? ಬಹುಷಃ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
camera icon9
Diabetes Diet
ಮಧುಮೇಹಿಗಳೇ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಂತಿದ್ದೀರಾ.!? ಬಹುಷಃ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಯಾವುದೇ ಅಫೇರ್ ಇಲ್ಲ.. 52 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ನಟನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಇದು ಗುರು ಟ್ರು ಲವ್‌ ಅಂದ್ರೆ..

Actress Jaya Bachchan: 52 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಏಕೈಕ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ನಟಿ ಇವರು.. ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ನಟಿ ಇಂದು ತಾಯಿಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ತೆಯಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆದು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟಿಗೆ, ಮದುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಗತ್ತು ಹೇಳಿತು, ಆದರೆ ಅವಳು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ನಂಬಿದ್ದಳು, ಇಂದು ಜನರು ಅವಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ, ಮೌಸುಮಿ, ರೇಖಾ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಚೆಲುವೆಯರ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿದ ನಟಿ ಅವರು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೇ ಅಭಿನಯದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಈ ನಟಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಹಲವು ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಇವರು ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಆಕೆಯ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ನಟರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ IAS ಆಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಈ ನಟಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಟಿವಿ ಶೋ! ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌

ಈ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್. 1971 ರಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಜಯಾ ತನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಂಬುವ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಿವಿಯಿಂದ ದೂರ ಎಸೆಯುವ ಸುಂದರಿ. ಎಂತೆಂತಾ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 1976ರಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಜೊತೆಗೆ ಪತಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.. ಆದರೆ 1973ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ದೋ ಆಂಜನೇ’ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದಲೇ ರೇಖಾ-ಅಮಿತಾಭ್ ಸುದ್ದಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಜಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ರೋಷಗೊಳ್ಳದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಯಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ವಿಷಯಗಳು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋದಾಗ, ಜಯಾ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಮಿತಾಬ್ ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತೆ ರೇಖಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ IAS ಆಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಈ ನಟಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಟಿವಿ ಶೋ! ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌

ತನ್ನ ನಿಷ್ಠುರತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಜಯಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ. ಅವರ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಜಯಾ-ಅಮಿತಾಭ್ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ 52 ವರ್ಷ ತುಂಬಲಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ 1973 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. 

ಜಯಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೇ.. ಅವರು 53 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 1971 ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗುಡ್ಡಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಶೋಲೆ, ಅಭಿಮಾನ್, ಚುಪ್ಕೆ ಚುಪ್ಕೆ, ಜಂಜೀರ್, ಅನಾಮಿಕಾ, ಬವರ್ಚಿ, ಪಿಯಾ ಕಾ ಘರ್, ಕೋಶಿಶ್, ಕಭಿ ಖುಷಿ ಕಭಿ ಗಮ್, ಕಲ್. ‘ಹೋ ನಹೋ’ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Jaya BachchanJaya Bachchan and amitabh BachchanJaya Bachchan affairJaya Bachchan only loverJaya Bachchan gave tough competition to hema malini rekha and sridevi

Trending News