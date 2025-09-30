ಯಾವುದೇ ಅಫೇರ್ ಇಲ್ಲ.. 52 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ನಟನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಇದು ಗುರು ಟ್ರು ಲವ್‌ ಅಂದ್ರೆ..

Actress Jaya Bachchan: 52 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಏಕೈಕ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ನಟಿ ಇವರು.. ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ನಟಿ ಇಂದು ತಾಯಿಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ತೆಯಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆದು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟಿಗೆ, ಮದುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಗತ್ತು ಹೇಳಿತು, ಆದರೆ ಅವಳು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ನಂಬಿದ್ದಳು, ಇಂದು ಜನರು ಅವಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ, ಮೌಸುಮಿ, ರೇಖಾ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಚೆಲುವೆಯರ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿದ ನಟಿ ಅವರು.
ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೇ ಅಭಿನಯದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಈ ನಟಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಹಲವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಇವರು ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಆಕೆಯ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ನಟರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು.
ಈ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್. 1971 ರಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಜಯಾ ತನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಂಬುವ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಿವಿಯಿಂದ ದೂರ ಎಸೆಯುವ ಸುಂದರಿ. ಎಂತೆಂತಾ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 1976ರಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಜೊತೆಗೆ ಪತಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.. ಆದರೆ 1973ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ದೋ ಆಂಜನೇ’ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದಲೇ ರೇಖಾ-ಅಮಿತಾಭ್ ಸುದ್ದಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಜಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ರೋಷಗೊಳ್ಳದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಯಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ವಿಷಯಗಳು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋದಾಗ, ಜಯಾ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಮಿತಾಬ್ ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತೆ ರೇಖಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ತನ್ನ ನಿಷ್ಠುರತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಜಯಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ. ಅವರ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಜಯಾ-ಅಮಿತಾಭ್ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ 52 ವರ್ಷ ತುಂಬಲಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ 1973 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಜಯಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೇ.. ಅವರು 53 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 1971 ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗುಡ್ಡಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಶೋಲೆ, ಅಭಿಮಾನ್, ಚುಪ್ಕೆ ಚುಪ್ಕೆ, ಜಂಜೀರ್, ಅನಾಮಿಕಾ, ಬವರ್ಚಿ, ಪಿಯಾ ಕಾ ಘರ್, ಕೋಶಿಶ್, ಕಭಿ ಖುಷಿ ಕಭಿ ಗಮ್, ಕಲ್. ‘ಹೋ ನಹೋ’ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.