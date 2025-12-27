"ಸೀನ್‌ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೋಣೆಗೆ ನನ್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡ ಹೋದ.. ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ" ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಅಂದು ಆಗಿದ್ದೇನು..?

Jayalalitha: ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಅವರು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕ ನಟಿ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯನಟಿಯಾಗಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಟಿಸಿದ ಇಂದ್ರಡು ಚಂದ್ರಡು ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಮಾಮಾ ಅಲ್ಲುಡು, ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್, ಅಪ್ಪುಲ ಅಪ್ಪರಾವ್, ಜಂಬಲಕಿಡಿ ಪಂಬ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲುಡು, ಮತ್ತು ಮುತ್ತ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಈಗ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ʻಬಂಗಾರು ಗಾಜುಲುʼ ಮತ್ತು ʻಪ್ರೇಮ ಎಂತ ಮಧುರಂʼ ಮುಂತಾದ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಲಯಾಳಂ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನೋದ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನ್ಯೂಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ವಿಜಯ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೋಡಿ
ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇಂದ್ರದು ಚಂದ್ರದು ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಗೆ ಕರೆದು ಅದರಲ್ಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದರು, ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಹೇಗೆ ಸತ್ತರು ಎಂದು ತನಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಖೈದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರವೂ ತನಗೆ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ವ್ಯಾಂಪ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದಾಗಿ ಆ ಅವಕಾಶ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಜಯಲಲಿತಾ ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮ.! ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ಯಾರು ಇದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ..?