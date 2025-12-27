English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಆ ನಟನಿಂದಲೇ ಮಗು ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..!

ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಆ ನಟನಿಂದಲೇ ಮಗು ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..!

Actress jayalalitha talk pragnancy about sarath babu : ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಂತೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೀವನ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತಾ ಆಗಾಗ ಸಾಬೀತಾಗ್ತಿರುತ್ತದೆ..ಇದೀಗ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಕೆ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದ್ಹೇನು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 27, 2025, 02:46 PM IST
  • ಆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದ ಜಯಲಲಿತಾ!?
  • ಶರತ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ರಮಾ ಪ್ರಭಾ ಡಿವೋರ್ಸ್
  • ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದೆವು

ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಆ ನಟನಿಂದಲೇ ಮಗು ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..!

Actress jayalalitha talk pragnancy about sarath babu : ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಟ ಶರತ್ ಬಾಬು ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತದೆ.. ಅವರ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸಮ್‌ ಲುಕ್‌ನಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್‌ ಆ್ಯಂಡ್‌ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್‌ ಆಗಿದ್ದರು..ಇದೀಗ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ..ಶರತ್ ಬಾಬು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಿವೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಆದ್ರೀಗ ತೆಲುಗು ನಟಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.

ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೀವನದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನರ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ..ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ..ಆದ್ರೆ ಸಿನಿ ಜೀವನಕ್ಕೂ ನೈಜ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಸಿನಿಮಾ ನಟ-ನಟಿಯರ ಬದುಕೇ ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿರುತ್ತವೆ. ಈಗಂತೂ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುವುದೂ ಕಷ್ಟ. ಕೆಲವು ನಟನಟಿಯರ ಜೀವನ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಂತೆ ನಿಜವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಭಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ಏಳುಬೀಳುಗಳನ್ನು ಲೈಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಿರಿಯ ನಟ ಶರತ್ ಬಾಬು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. 'ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 'ಶರತ್ ಬಾಬು ಅವರಿಂದ ಮಗುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ' ಎಂದು ತೆಲುಗು ನಟಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೀಗ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.ಶರತ್ ಬಾಬು ಅವರು ಪ್ರಭಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ವಿವಾಹವಾದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಶರತ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ರಮಾ ಪ್ರಭಾ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆದು ಪರಸ್ಪರ ಬೇರೆಯಾದರು. ನಟಿ  ಜಯಲಲಿತಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಶರತ್ ಬಾಬು ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು, "ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದೆವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..

ಶರತ್‌ ಅವರು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರಂತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಾನು ಅವರನ್ನ'ಬಾವ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ..ನಾವು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಇದ್ವಿ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವರಿಂದ ಮಗುವಾಗಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸಿತ್ತು..ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ಹಲವು ಮಂದಿ ಬೇರೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಗುವನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಎಂದು ಥಿಂಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ಜಯಲಲಿತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ.. 

