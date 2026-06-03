ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊರಗುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಮೊದಲು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಚಿತ್ರರಂಗ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ (KFCC) ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಜಯಮಾಲಾ ಹೇಳಿದರು.
ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ "ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್" ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕಳವಳವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಲೇ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
“ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಕೇವಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಯುಲಾಯ್ಡ್ ಯುಗದಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಓಟಿಟಿ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಮೊದಲು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಚಿತ್ರರಂಗ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಯಮಾಲಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. “ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನೂ ಕನ್ನಡಿಗರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು. “ಈಗ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಟೀಸರ್ಗಳು, ಪ್ರೋಮೋಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತುಣುಕುಗಳಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಮಾಹಿತಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲದೆ, “ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಲಾವಿದರು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಜಯಮಾಲಾ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.