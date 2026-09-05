/14ರಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ನಟಿ.. 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ 2 ಮದುವೆ; ರೋಚಕವಾಗಿದೆ ಇವರ ಜೀವನಕಥೆ!

Actress life story: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪುಟಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿ ಜಯಂತಿ, ತಮ್ಮ ಸಹಜ ನಟನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅವರ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೃತಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೃತ್ಯ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ನೃತ್ಯ. ಅವರು ಜನವರಿ 6, 1945 ರಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯದ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಲಕುಮಾರಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಸಂತಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಕಮಲಕುಮಾರಿ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಸಂತಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮದ್ರಾಸ್ ತಲುಪಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಮಲಕುಮಾರಿಗೆ 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ನೃತ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅವರ ತಾಯಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಎಂಬ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಅವರು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, "ಪಾತಾಳ ಭೈರವಿ" ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಕಮಲಕುಮಾರಿ NTR ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದರು. ಮದ್ರಾಸ್ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಮನೋರಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ NTR ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿರಂಜೀವಿಲು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, NTR ಕುರುಡರಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಮಲಕುಮಾರಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದರು. NTR ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಟನೆಯತ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
14 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೈ.ಆರ್. ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾನುಗುಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ, ಅವರ ತಾಯಿ ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಿದರು. 1963 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಕಮಲಕುಮಾರಿ ಅವರ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಜಗದೇಕವೀರುಣಿ ಕಥೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವರುಣ ದೇವುನಿಯ ಮಗಳು ವರುಣಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೈಯರ್ ಆಗಿ ನಟಿಸದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ವಿ. ರೆಡ್ಡಿ ಕೊಪ್ಪಡಿ, ತಾವೇ ನಡೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಬಯುಬರ್ಹರ್ತಲು (ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಎದುರು ಸಣ್ಣ ವೇಷಭೂಷಣ) ಎಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎದುರು ಅವರು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಚೆಂದವಲ್ಲಿಯ ತೋಟ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
ಕಮಲಕುಮಾರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಸ್ವರ್ಣಮಂಜರಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಜಯಂತಿ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 1965 ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಜಯಂತಿಯವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಜುಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಇಂತಹ ವೇಷಭೂಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಧೈರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆಗಿನ ಕೇಂದ್ರ ವಾರ್ತಾ ಸಚಿವೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕೈಯಿಂದ ಮಿಸ್ ಲೀಲಾವತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಜಯಂತಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದರು. ತಮಿಳು ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಮಹಾನಟಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಗದರಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮಿಳು ಕಲಿತರು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಎನ್ಟಿಆರ್, ಅಕ್ಕಿನೇನಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಶೋಭನ್ ಬಾಬು, ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು, ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಎಂಜಿಆರ್, ಜೆಮಿನಿ ಗಣೇಶನ್, ಪ್ರೇಮ್ ನಜೀರ್ ಮತ್ತು ದಾರಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರಂತಹ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಎದುರು ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಂಜಿಸಿದರು.
ಜಯಂತಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಪೆಕೇಟಿ ಶಿವರಾಮ್ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರು ಗಿರಿಬಾಬು ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾಹಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಯುವ ನಟ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. 1982 ರಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಯಂತಿಗೆ 34 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ 22 ವರ್ಷ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಒಪ್ಪಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ವಿವಾಹವು ಕಹಿ ನೆನಪನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಅವರ ಮಗ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಕೋಡಲು ಅನು ಕೂಡ ನಟಿ. ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಸದೆ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೋತರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸುವರ್ಣಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಜುಲೈ 26, 2021 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು.
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