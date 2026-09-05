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14ರಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ನಟಿ.. 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ 2 ಮದುವೆ; ರೋಚಕವಾಗಿದೆ ಇವರ ಜೀವನಕಥೆ!

Actress  life story:  ಹಿರಿಯ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹಜ ನಟನೆ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 05, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 03:25 PM IST
14ರಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ನಟಿ.. 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ 2 ಮದುವೆ; ರೋಚಕವಾಗಿದೆ ಇವರ ಜೀವನಕಥೆ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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