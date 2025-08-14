English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನೇ ಎಲ್ಲರೆದುರಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಲು ಹೇಳಿದ"... ಫೇಮಸ್‌ ನಟಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌!

Actress Kajol Devgan : ನಟಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನೇ ಆ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೆದುರು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಲು ಹೇಳಿದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 14, 2025, 08:42 PM IST
  • ಎಲ್ಲರೆದುರು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಲು ಹೇಳಿದ
  • "ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ"
  • ಫೇಮಸ್‌ ನಟಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌!

"ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನೇ ಎಲ್ಲರೆದುರಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಲು ಹೇಳಿದ"... ಫೇಮಸ್‌ ನಟಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌!

Actress Kajol: ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಟ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಟರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದಾಗ, ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ನಡುವಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. 1995 ರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಗುಂಡರಾಜ್' ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಜೋಲ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಮೋಹ್ನಿಶ್ ಬಹ್ಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಜೋಲ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ತನುಜಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೋಹ್ನಿಶ್ ಬಹ್ಲ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ನೂತನ್ ಅವರ ಮಗ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅರ್ಜುನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸಾರಾ! ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

ಕಾಜೋಲ್ ಅವರ ತಾಯಿ ತನುಜಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ನಟಿ ನೂತನ್. ಇದರರ್ಥ ಕಾಜೋಲ್ ವರಿಗೆ ಮೋಹ್ನಿಶ್ ಬಹ್ಲ್ ಸೋದರನಾಗುತ್ತಾರೆ. 'ಗುಂಡರಾಜ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಹ್ನಿಶ್ ಬಹ್ಲ್ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.

ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಹ್ನಿಶ್ ಪಾತ್ರವು ಕಾಜೋಲ್ ಜೊ‌ತೆ ಬೋಲ್ಡ್‌ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಬ್ಬರು ನಟರು ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ. 

ಆದರೆ ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಹ್ನಿಶ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯಿಂದ ಆ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನು ಮಲಿಕ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು.

ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಹನಿಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಜೋಲ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಉಡುಪನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಅವನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.

ಆದರೆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ಗುಂಡರಾಜ್’ ಚಿತ್ರ 1995 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಜೋಲ್ ಅವರ ‘ದಿಲ್‌ ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ’ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ‘ಗುಂಡರಾಜ್’ ನಂತರ ಕಾಜೋಲ್, ಮೋಹ್ನಿಶ್ ಬಹ್ಲ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು 1999 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ನನ್ನನ್ನು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ".. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

