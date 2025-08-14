Actress Kajol: ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಟ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಟರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದಾಗ, ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ನಡುವಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. 1995 ರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಗುಂಡರಾಜ್' ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಜೋಲ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಮೋಹ್ನಿಶ್ ಬಹ್ಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಜೋಲ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ತನುಜಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೋಹ್ನಿಶ್ ಬಹ್ಲ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ನೂತನ್ ಅವರ ಮಗ.
ಕಾಜೋಲ್ ಅವರ ತಾಯಿ ತನುಜಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ನಟಿ ನೂತನ್. ಇದರರ್ಥ ಕಾಜೋಲ್ ವರಿಗೆ ಮೋಹ್ನಿಶ್ ಬಹ್ಲ್ ಸೋದರನಾಗುತ್ತಾರೆ. 'ಗುಂಡರಾಜ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಹ್ನಿಶ್ ಬಹ್ಲ್ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಹ್ನಿಶ್ ಪಾತ್ರವು ಕಾಜೋಲ್ ಜೊತೆ ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಬ್ಬರು ನಟರು ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ.
ಆದರೆ ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಹ್ನಿಶ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯಿಂದ ಆ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನು ಮಲಿಕ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು.
ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಹನಿಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಜೋಲ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಉಡುಪನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಅವನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.
ಆದರೆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ಗುಂಡರಾಜ್’ ಚಿತ್ರ 1995 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಜೋಲ್ ಅವರ ‘ದಿಲ್ ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ’ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ‘ಗುಂಡರಾಜ್’ ನಂತರ ಕಾಜೋಲ್, ಮೋಹ್ನಿಶ್ ಬಹ್ಲ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು 1999 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
