ಖ್ಯಾತ ನಟನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ.. ಸಹೋದರಿಯ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ! ಸುಂದರ ನಟಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಊಹಿಸದ ದುರಂತ

actress kamini kaushal: ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಖ್ಯಾತ ನಟನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೇ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಪರ್ಯಾಸವೇನೆಂದರೆ ಈ ನಟಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಪತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು... ಆದರೆ 90 ವರ್ಷದ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಟಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಯಿತು... ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಟಿ ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್.
ಕಾಮಿನಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಆಳಿದರು. ಅವರು ನಿಧನರಾದರು. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್ 98 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಆದರೆ ಕಾಮಿನಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಸಮಯವಿತ್ತು.
ಕಾಮಿನಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಗಂಡನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಕಾಮಿನಿಯ ಸಹೋದರಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಳು.., ಅವಳ ಸಹೋದರಿಗೂ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕಾಮಿನಿಯ ಕುಟುಂಬವು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಗಂಡನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತು... ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಿನಿ ತನ್ನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದಳು.
ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಕಾಮಿನಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಪತಿ ಬಾಂಬೆ ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 1948 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಶಹೀದ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿನಿ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿತು… ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್: ಪೀರ್ಲೆಸ್ ಐಕಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಮಿನಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ.
ಆದರೆ ಕಾಮಿನಿಯ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಾಗ, ಅವರ ಸಹೋದರ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದು ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು... ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿಯೂ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿಎನ್ ಅರೋರಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ವಿವಾಹೇತರವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕಾಮಿನಿಯ ಸಹೋದರ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು.
2014 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್ ಒಂದು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ಸಾಹೇಬ್ ತನ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕಾಮಿನಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಮಿನಿ ಕೂಡ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು... ಆದರೆ ಕಾಮಿನಿ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ.