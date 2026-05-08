Actress karishma kapoor :ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಓದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ 5 ನೇ ತರಗತಿ ಆದರೆ ಈಗ ಇಡೀ ಇಡಸ್ಟ್ರೀಯನ್ನೇ ಆಳುವ ಟಾಪ್ ಹಿರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Actress karishma kapoor: ಇಡೀ ಇಡಸ್ಟ್ರೀಯನ್ನೇ ಆಳುವ ಟಾಪ್ ಹಿರೋಯಿನ್ಓದಿದ್ದು ಕೇವಲ 5 ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಓದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಟನೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು... ಈ ನಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರು ನಟನೆಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಈ ನಟಿ.. ಇನ್ನೂ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೊಳೆಯುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಐದನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಾಯಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ..? ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರಾಣಿ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ನಾಯಕಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್. 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಲದಿಂದ, ಕರಿಷ್ಮಾ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಕರಿಷ್ಮಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಜೂನ್ 25, 1974 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಕರಿಷ್ಮಾ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಕಾನನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೊರೆದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕರಿಷ್ಮಾ ಐದನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ನಂತರ ಓದುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕರಿಷ್ಮಾ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇವಲ 5 ನೇ ತರಗತಿ. 1991 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಪ್ರೇಮ್ ಖೈದಿ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕರಿಷ್ಮಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಕರಿಷ್ಮಾ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. 'ಜಿಗರ್', 'ಅನಾದಿ', 'ರಾಜಾ ಬಾಬು', 'ಅಂದಾಜ್ ಅಪ್ನಾ ಅಪ್ನಾ', ಕೂಲಿ ನಂ. 1 ಸಾಜನ್ ಚಲೇ ಸಸುರಲ್' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕರಿಷ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಆದರೆ ನಟಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಕೋಟಿಗಳ ಒಡತಿ.
ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 120 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅವರು ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ... ಅವರು 1.80 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು 2.82 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಎಕ್ಸ್ 470 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಇ-ಕ್ಲಾಸ್, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು 7 ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಆಡಿ ಕ್ಯೂ 7 ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕರಿಷ್ಮಾ ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾ ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮಾಸಿಕ 5.51 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಬಬಿತಾ ಬಾಂದ್ರಾ ವೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ಜಾಗವನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಆಭರಣ ಬ್ರಾಂಡ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ನಟಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಕರಿಷ್ಮಾ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕರಿಷ್ಮಾ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂಟಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದರು.
