ʻಅವಕಾಶ ಬೇಕಾದರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಬೇಕು ಎಂದ್ರುʼ : ಉದ್ಯಮದ ಕರಾಳ ಮುಖ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Actress Kashika Kapoor : ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್... ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಗಾಡ್ಫಾದರ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಮತ್ತು ನಟಿಯರು ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತೊರೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯದಿಂದ ಮೌನವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. 22 ವರ್ಷದ ನಟಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಎದುರಿಸಿದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಂದರಿ ಕಾಶಿಕಾ ಕಪೂರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ 'ಆಯುಷ್ಮತಿ ಗೀತಾ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಾಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 150 ಆಡಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಕಾ ಕಪೂರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 150 ಆಡಿಷನ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನೂ ಬಯಲು ಮಾಡಿತು. ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿತು. ಅವಕಾಶ ಬೇಕಾದರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಾಶಿಕಾ ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಸಭ್ಯ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಟನೆ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ.. ಅವರು ಎಂತಹ ಜನರು? ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕಾಶಿಕಾ ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದರು.
