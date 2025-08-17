100 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತೆ ಈ ನಟಿಯ ಮನೆ! ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಫುಲ್‌ ರಿಚ್..

Actress kasthuri: ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದ ಈ ನಟಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರ ಆರಂಭಿಕ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಇನ್ನೂ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ... ಅವರೇ ಕಸ್ತೂರಿ. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಇವರು, ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ನಿಲುವುಗಳಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ನಟಿ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅವರು ಚೆನ್ನೈನನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ.
ಕಸ್ತೂರಿ 1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಚೆನ್ನೈನ ಎತಿರಾಜ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ 1991ರಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ರಾಜಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಆತಾ ಉನ್ ಕೊಯಿಲಿಲೆ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರು ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾದರು. ಇವರು ರಸತಿ ವರುಂ ನಾಲ್, ಚಿನ್ನವರ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಪಿಳ್ಳೈ, ಆದಿ ಊಂಜಲದಾತಿ, ಅಭಿರಾಮಿ, ಸೆಂತಮಿಜ್ ಪಟ್ಟು ಮುಂತಾದ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಲಬುರಗಿಯ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ 8ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ ಕಸ್ತೂರಿ, 1992 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಇವರು ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿ. ಇವರು ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲವೇ ನಟಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕಸ್ತೂರಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು.
ಕಸ್ತೂರಿಯ ತಾಯಿ ಸುಮತಿ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ತಂದೆ ಶಂಕರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಸ್ತೂರಿಯೂ ಸಹ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವರೂ ಕೂಡ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು. ತಾಯಿ ವಕೀಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಆಗಾಗ ವಿವಾದಗಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಲಬುರಗಿಯ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ 8ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ
ಪ್ರಸ್ತುತ 51 ವರ್ಷದ ಕಸ್ತೂರಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪುಟದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಕಸ್ತೂರಿ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಗಂಡ ರವಿಕುಮಾರ್ ಪ್ರಸಿದ್ದ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು–ಮಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಚೋಪಿನಿ.
ಕಸ್ತೂರಿಯ ಪತಿ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ನಟಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಚೆನ್ನೈನ ಅಲ್ವಾರ್ಪೇಟೆಯ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 108 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ 15 ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಗೆ 30 ಸಾವಿರ ರೂ. ವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.