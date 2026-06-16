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ಈ ಬಾರಿ ಆಟ BBK ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.. ಆ ಕ್ರೇಜಿ ನಾಯಕಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ

Bigg boss kannada: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 13 (BBK 13) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಇದೆ ನಡುವೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 16, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:42 PM IST
ಈ ಬಾರಿ ಆಟ BBK ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.. ಆ ಕ್ರೇಜಿ ನಾಯಕಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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