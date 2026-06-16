Bigg boss kannada: ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 10 ಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 9 ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೇಮ್ ಶೋ, ಸೀಸನ್ 10 ರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 10 ರ ಪ್ರೋಮೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೇಮ್ ಶೋ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 9 ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈಗ ಸೀಸನ್ 10 ಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 10 ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 10 ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸೀಸನ್ 10 ರ ಪ್ರೋಮೋ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಂತೆ, ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಬಾರಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 10 ಸೀಸನ್ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ, ಸ್ಟಾರ್ ಮಾ ಆಯೋಜಕರು ಬಿಬಿ ಸೀಸನ್ 10 ಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕೂಡ ಸೀಸನ್ 10 ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ ಟಿಆರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 1 ಅನ್ನು ಮತ್ತು ನಾನಿ ಸೀಸನ್ 2 ಅನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸೀಸನ್ 3 ರಿಂದ ಸೀಸನ್ 9 ರವರೆಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಸನ್ 10 ಅನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ ಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಲು ತಯಾರಕರು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಬಿ ಸೀಸನ್ 10 ರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 10 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿಯ ಹೆಸರೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಅವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಾಯಕಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕಸ್ತೂರಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದ ಕಸ್ತೂರಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 10 ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಿಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಕೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಆಟ ಬೇರೆಯದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ತೂರಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 10 ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.