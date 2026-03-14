'ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು! ಆಡಿಕ್ಟ್‌ ಆಗಿದ್ದೇನೆ..ʼ

Actress Kasturi Shankar: ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಶಂಕರ್ ತಮ್ಮ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ..

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 14, 2026, 08:09 PM IST
  • 1991 ರಲ್ಲಿ 'ಆತಾ ಉನ್ ಕೊಯಿಲೆ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಕಸ್ತೂರಿ
  • ಮೂರುವರೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ

IPL 2026: ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನ್‌.. ಯಾರ ಪರ ಇದೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌?
camera icon6
IPL 2026: ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನ್‌.. ಯಾರ ಪರ ಇದೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌?
ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್‌.. ಇಂದು ಕೂಡ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
camera icon7
Ugadi gold rate today
ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್‌.. ಇಂದು ಕೂಡ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಪುತ್ರಿ..! ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ.. ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon6
Allu Arha
ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಪುತ್ರಿ..! ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ.. ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೆ..?
ಯುಗಾದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್..‌ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ!
camera icon5
Gold price today
ಯುಗಾದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್..‌ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ!
ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಶಂಕರ್ ತಮ್ಮ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ಇವೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ತೆಲುಗು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಅನುಚಿತ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಟಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಶಂಕರ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. 

 1991 ರಲ್ಲಿ 'ಆತಾ ಉನ್ ಕೊಯಿಲೆ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಕಸ್ತೂರಿ, ಮೂರುವರೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ವಕೀಲೆಯಾಗಿಯೂ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ತನಗಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಸನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ʼರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.. ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದೆ ಇರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಸನವು 'ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್' ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ.. ನಾನೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ತಿನ್ನಲೇ ಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.. ಆದರೆ ಅದು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ.. ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ.. ಹಿಂದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿಪ್ಸ್ ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದೆ.. ಆದರೆ ಈಗ ಚಿಪ್ಸ್‌ಗಳ ರುಚಿಗೆ ಆಡಿಕ್ಟ್‌ ಆಗಿದ್ದೇನೆ.. ಎಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟರೂ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆʼ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

  

 
 

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

