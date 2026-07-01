/10ನೇ ತರಗತಿ ಕೂಡ ಪಾಸಾಗಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ Top ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ

Actress katrina kaif net worth: ನಾಯಕಿಯಾಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಬರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ. ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸುಂದರ ತಾರೆಯರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೆಲವು ಮುದ್ದಗುಮ್ಮಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಈಗ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯನ್ನೂ ಪಾಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ರೂ.25 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ರೂ.200 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆ ಸುಂದರಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣರಂತಹ ದಂತಕಥೆಯ ನಟರ ಎದುರು ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವಿತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಅವಳು ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯಲ್ಲ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್. ಈ ನಟಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಿ ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. c
ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಅಲ್ಲಾರಿ ಪಿಡುಗು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಅಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದಾದ ನಂತರ ಟಾಲಿವುಡ್ ತೊರೆದು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಈ ಹುಡುಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ನಾಯಕ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಈಗ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯನ್ನೂ ಪಾಸು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ತಾರೆಯಾದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸುಂದರಿ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ 25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಎದುರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ನಟಿಯ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.. ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.