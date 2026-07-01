Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /10ನೇ ತರಗತಿ ಕೂಡ ಪಾಸಾಗಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ Top ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ

10ನೇ ತರಗತಿ ಕೂಡ ಪಾಸಾಗಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ Top ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ

Actress katrina kaif net worth:10ನೇ ತರಗತಿ ಕೂಡ ಪಾಸಾಗದೆ ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ Top ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 01, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:50 PM IST
10ನೇ ತರಗತಿ ಕೂಡ ಪಾಸಾಗಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ Top ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA World Cup 2026 ರಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ.. 1986ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ Round of 16 ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ!
Mexico Reach FIFA World Cup Round Of 16. Mexico vs Ecuador43 min ago
2
ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಗೌಡ52 min ago
3
Zee Entertainment1 hr ago
4
Whatsapp1 hr ago
5
Gold1 hr ago