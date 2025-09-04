English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದ ಏಕೈಕ ನಟಿ! ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

Actress who rejected prabhas film: ಯಂಗ್ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರು ಸಹ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.    

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 4, 2025, 09:46 AM IST
  • ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ
  • ಪ್ರಭಾಸ್ ಕ್ರೇಜ್ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದೆ

ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದ ಏಕೈಕ ನಟಿ! ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

Katrina Kaif: ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎ.ಡಿ. ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಪಡೆದ ಪ್ರಭಾಸ್, ಈಗ ರಾಜಾಸಾಬ್ ಮತ್ತು ಫೌಜಿಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಎಂಬ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಭಾಸ್ ಕ್ರೇಜ್ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ಸರಣಿಯ ನಂತರ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ರೇಂಜ್ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಾಹೋ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೀರೋ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ.. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಭಾಸ್ ರೇಂಜ್. ಆದರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೂ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?  

ಪ್ರಭಾಸ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಹುಬಲಿ ನಂತರ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಸಾಹೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರು ಆ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ, ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.. 

ಸುಜೀತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಮಾರು 350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 435 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಿವ್ವಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಅವರ ಜೋಡಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಬಾಹುಬಲಿಯಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಬಾಹುಬಲಿ 2 ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೊದಲು, ಸಾಹೋಗೆ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕತ್ರಿನಾ ಅದನ್ನು ಏಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬರಬೇಕಿದೆ. 

ಪ್ರಭಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 'ರಾಜಾಸಾಬ್' ಎಂಬ ಪಿರಿಯಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಹನುರಾಘವಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಯುದ್ಧ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರ 'ಫೌಜಿ'ಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಲ್ಕಿ 2 ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಲಾರ್ 2 ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

PrabhasKatrina KaifSaaho movieShraddha KapoorPrabhas Movies

