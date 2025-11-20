"ನನ್ನ ಪತಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಅನುಮಾನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು".. ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌!

Actress Keerthy suresh: ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ ರಿವಾಲ್ವರ್ ರೀಟಾ ಇದೇ 28 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.. ಇದರ ಟ್ರೇಲರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್, AI ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನೋವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
"ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಾವೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದದ್ದು. ಅದು ಇಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಉಡುಗೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆಯೇ ಎಂದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. AI ನಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ತುಂಬಾ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿವೆ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಚಿತ್ರದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯೇ ಬೇರೆ.. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಬಟ್ಟೆಯೇ ಬೇರೆ.. ದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು..ʼ ಎಂದರು..
ʼಆಗ ನನಗೆ ಅದು ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಲಾದ ಪೋಟೋ ಎಂದು ಅರಿವಾಯಿತು.. A.I ರಚಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಕಿರಿಕಿರಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಮುಜುಗರದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಭಯ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದು AI ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದೆ, ಮತ್ತು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ನಿಜವಾಗಿ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದು ನಿಜ ಮತ್ತು ಯಾವುದು AI ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನವಲ್ಲ.. ಅದು AI ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು..
ಜೊತೆಗೆ ʼಯಾವುದನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬಬಾರದು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಮಗೂ ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ ಎಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ..ʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಸದ್ಯ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ..
