ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಜೊತೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲ್ಲ.. ಆಫರ್‌ ಬೇಡವೆಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಾದರೂ ಏನು?

Khushbu rejected Rajinikanth movie: ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಟಿಯರು ಸಾಲು ಸಾಲು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ನನಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ಸಖತ್ ಬ್ಯೂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಆ ನಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು?.
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ನಟಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಇಬ್ಬರು ಮನ್ನನ್ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಅಂತೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದು ನಟಿಸಬೇಕಿದ್ದಿದ್ದು ಖುಷ್ಬೂ ಅವರು. ಆದರೆ ಖುಷ್ಬೂ ಅವರು ಆ ಬಿಗ್ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ನಟಿಸಲು ಖುಷ್ಬೂ ಅವರೇ ಕಾರಣ.
ಪ್ರಭು-ಖುಷ್ಬೂ ಜೋಡಿಯ ಪಿ. ವಾಸು ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿನ್ನತಂಬಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೆಗಾ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ನಿರ್ಮಾಣದಡಿ ಮನ್ನನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಪಿ. ವಾಸು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಖುಷ್ಬೂ ಹೆಸರನ್ನು ಮೊದಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಖುಷ್ಬೂ ಅವರಿಗೂ ಪಿ. ವಾಸು ಮೊದಲು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕಥೆ ಕೇಳಿತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಖುಷ್ಬೂ ಅವರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾದರೂ ನಾನು ನಟಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟರು.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಖುಷ್ಬೂ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಪಿ. ವಾಸು ಹೇಳಿದ್ದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ದೃಶ್ಯ ಇದ್ದರೇ ನಾನು ನಟಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದರೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ?, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ?. ನಾನು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸರ್ಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು.
ನಾನು ರಜನಿ ಸರ್ಗೆ ಹೊಡೆದರೆ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿನ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಖುಷ್ಬೂ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ. ವಾಸು ಖುಷ್ಬೂ ಬದಲಿಗೆ ವಿಜಯಶಾಂತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಖುಷ್ಬೂ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಖುಷ್ಬೂ ಅವರಿಗೆ ಮನ್ನನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಅವರ ಪಿಎ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಗೆಳತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
