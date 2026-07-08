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ಬೋಲ್ಡ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ.. Kiyara ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಕ್ಕೆ

kiara was chosen three reasons: ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತಬಾಹಿ ಸಾಂಗ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.. ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಜೊತೆ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಲುಕ್‌ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಕಿಯಾರ ಅವರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ ಆಗಿದೆ ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 08, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:14 PM IST
ಬೋಲ್ಡ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ.. Kiyara ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಕ್ಕೆ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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