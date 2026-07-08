kiara was chosen three reasons: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲದ ಹಾಡು ಅಂತೂ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಕೆಡಿಸಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಹಾಗೂ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಡುವಿನ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಗೂ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ತಬಾಹಿ ಹಾಡಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗಾಧ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೈಕ್ಟರ್ ವಿಶಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡು ಎಂದಿನ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರೇಮಗೀತೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ಈ ಕೆಲವು ಕಾರಣದಿಂದಲ್ಲೇ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿಯನ್ನ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರಣ-1
ನಮ್ಮ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಡಿಯಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೃದುತ್ವವೂ ಆವೇಶವೂ ಇದೆ. ನಟನೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ ನನಗೆ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಅನಿಸಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತರ್ಕ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಮೋಶನ್ ಅಥವಾ ಭಾವನೆಯೇ ಮುಖ್ಯಾ ಕಿಯಾರಾ ಭಾವನಾತ್ನಕವಾಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರಣ-2
ಕಿಯಾರಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆ ತೆರೆ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆ ನಟನೆ ಪಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮೆದುರು ನಿಂತಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ..
ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲೋಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ.ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಕಲೆ ಈಕೆಗಿದೆ.
ಕಾರಣ3
ಈ ಹುಡುಗಿಯ ಶಿಸ್ತು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ತಾನಾಯ್ತು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಎಂದು ಇರುವವರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹಾಡಿಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ತಬಾಹಿ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಬಾಹಿ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯೇ ಇದೆ ಕಿಯಾರಾ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ ನಶೆ ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.